Дания первой в ЕС отменит внутренние COVID-ограничения: ей помогло "супероружие"

В Дании с 1 февраля 2022 года снимут практически все внутренние карантинные ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Это включает даже отмену масочного режима. Все благодаря вакцинации, которую назвали "супероружием".

О такой новости объявила премьер-министр страны Метте Фредериксен на пресс-конференции. Как передает inquirer.net, правительство надеется на высокий уровень вакцинации населения.

Принять кардинальное решение не помешало даже то, что в Дании фиксируются высокие показатели заражения штаммом Омикрон и в целом довольно высокая COVID-статистика.

Дания первая среди стран ЕС хочет отменить:

- обязательное ношение масок;

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- необходимость предъявления "зеленых пропусков" для посещения публичных заведений;

- комендантский час для бизнеса и др.

"Мы прощаемся с ограничениями и добро пожаловать в жизнь, которую мы знали до коронавируса", – заявила премьер-министр Фредериксен.

Она подчеркнула, что "супер-оружием" в этой ситуации оказалась иммунизация, благодаря которой коронавирус больше не будет считаться "социально-опасным" заболеванием в Дании. Прививки дали стране продолжительную защиту, считают власти.

При этом пограничные ограничения будут действовать еще как минимум четыре недели. Касательно этих норм заседания правительства состояться позже.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Евросоюз решил поменять подход к "коронавирусным" ограничениям на путешествия в свои страны. Уже с 1 февраля 2022 года при пересечении границ будет учитываться в первую очередь индивидуальный санитарный статус туриста, а не регион его проживания.