Дания первой в ЕС отменит внутренние COVID-ограничения: ей помогло "супероружие"

Дарья Дурова
Новости
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Дания приняла кардинальное решение по коронавирусным ограничениям

В Дании с 1 февраля 2022 года снимут практически все внутренние карантинные ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Это включает даже отмену масочного режима. Все благодаря вакцинации, которую назвали "супероружием".

О такой новости объявила премьер-министр страны Метте Фредериксен на пресс-конференции. Как передает inquirer.net, правительство надеется на высокий уровень вакцинации населения.

Принять кардинальное решение не помешало даже то, что в Дании фиксируются высокие показатели заражения штаммом Омикрон и в целом довольно высокая COVID-статистика.

Дания первая среди стран ЕС хочет отменить:

- обязательное ношение масок;

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- необходимость предъявления "зеленых пропусков" для посещения публичных заведений;

- комендантский час для бизнеса и др.

COVID-статистика в Дании

"Мы прощаемся с ограничениями и добро пожаловать в жизнь, которую мы знали до коронавируса", – заявила премьер-министр Фредериксен.

Она подчеркнула, что "супер-оружием" в этой ситуации оказалась иммунизация, благодаря которой коронавирус больше не будет считаться "социально-опасным" заболеванием в Дании. Прививки дали стране продолжительную защиту, считают власти.

При этом пограничные ограничения будут действовать еще как минимум четыре недели. Касательно этих норм заседания правительства состояться позже.

Уровень заболеваемости в Дании
Динамика летальных случаев, зафиксированных за сутки

Как ранее писал OBOZREVATEL, Евросоюз решил поменять подход к "коронавирусным" ограничениям на путешествия в свои страны. Уже с 1 февраля 2022 года при пересечении границ будет учитываться в первую очередь индивидуальный санитарный статус туриста, а не регион его проживания.

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