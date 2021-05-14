Италия открывается для туристов, но с условиями: дистанция даже в море и комендантский час

Согласно новому постановлению Министерства здравоохранения, с воскресенья, 16 мая, Италия открывает свои границы для туристов из 27 стран Европейского Союза и Великобритании. По приезду необходимо предъявить "зеленый пропуск", отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или справку о вакцинации.

Но несмотря на открытие туристического сезона, на территории страны сохраняется комендантский час, который будет продлен еще на час с 24 мая. Об этом пишет издание La Repubblica (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Также сохранятся строгие правила безопасности: шезлонги и зонты будут расположены с расстоянием в полтора метра друг от друга, при посещении баров, ресторанов и других общественных мест необходимо носить маску, а за одним столиком в кафе может сидеть не более четырех человек.

Департамент спорта во главе с Валентиной Веццали предусмотрел отдельные входы и выходы на расстоянии одного метра в каждой общей зоне для купания на пляже и в бассейне. Так, на каждого туриста полагается 7 квадратных метров воды.

Открытие бассейнов для водных игр и парков развлечений планируется не ранее, чем на 1 июля. Однако даты могут быть пересмотрены правительством.

"Мы завалены телефонными звонками, есть люди, которым не терпится приехать", – объяснил Антонио Капаччионе, президент итальянского приморского профсоюза.

Ранее OBOZREVATEL подготовил подборку фактов об удивительной стране Италии в честь возобновления туризма.