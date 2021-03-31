Испания ввела обязательное ношение масок на пляжах

София Ковнир Новости 11:36, 31.03.2021 Обновлено: 11:47, 31.03.2021

В Испании правительство ужесточило масочный режим. Теперь средство защиты необходимо носить во всех общественных местах, в том числе и на пляже.

Это даже не зависит от соблюдаемой между людьми дистанции. Соответствующий закон приняли во вторник, 30 марта. Об этом пишет издание El Pais.

"Граждане в возрасте шести лет и старше должны использовать маски на дорогах общего пользования, на открытых пространствах и в любых закрытых общественных местах", – сказано в документе.

Исключение сделано для людей с заболеваниями, у которых ношение маски может вызвать проблемы с дыханием, а также инвалидов, которые не могут самостоятельно снять и надеть маску.

Отмечается, что индивидуальные занятия спортом на воздухе также разрешены без защитной маски.

Теперь средство защиты необходимо носить во всех общественных местах, в том числе и на пляже

По состоянию на среду, 31 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 128,7 млн человек. За минувший день выявили 540 713 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 103,9 млн.

Всего в Испании зафиксировано 3,28 млн случаев COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Испания намерена открыть границы для туристов с мая 2021 года. Так, чтобы попасть в страну, иностранцы должны вакцинироваться от COVID-19.

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