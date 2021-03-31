Іспанія ввела обов'язкове носіння масок на пляжах

В Іспанії уряд посилив масковий режим. Тепер засіб захисту необхідно носити у всіх громадських місцях, зокрема і на пляжі.

Це навіть не залежить від дистанції між людьми, якої вони дотримуються. Відповідний закон ухвалили у вівторок, 30 березня. Про це пише видання El Pais.

"Громадяни у віці шести років і старші повинні використовувати маски на дорогах загального користування, на відкритих просторах і в будь-яких закритих громадських місцях", – зазначено в документі.

Виняток зроблено для людей із захворюваннями, у яких носіння маски може викликати проблеми з диханням, а також інвалідів, які не можуть самостійно зняти і надіти маску.

Уточнюється, що індивідуальні заняття спортом на повітрі також дозволені без захисної маски.

Тепер засіб захисту необхідно носити у всіх громадських місцях, зокрема і на пляжі

Станом на середу, 31 березня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 128,7 млн осіб. За минулий день виявили 540 713 нових інфікованих. Усього від хвороби померли понад 2,8 млн пацієнтів. Водночас одужали більш ніж 103,9 млн.

Усього в Іспанії зафіксовано 3,28 млн випадків COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Іспанія планує відкрити кордони для туристів з травня 2021 року. Так, щоб потрапити в країну, іноземці повинні вакцинуватися від COVID-19.