Хорватия упростила правила въезда для украинцев

Украину 14 июля внесли в список стран, которым разрешен въезд на территорию Европейского Союза. В связи с этим Хорватия открыла границы для украинцев.

Пограничная служба Хорватии рекомендует всем путешественникам зарегистрироваться перед выездом на сайте МВД. Наличие регистрационной формы ускорит пересечение границы. Об этом сообщило посольство Украины в Хорватии.

У украинцев есть четыре способа, как можно поехать в Хорватию.

Видео дня

Туристы смогут показать сертификат о прививках от COVID-19. В документе должно быть указано, что последняя доза сделана не позже, чем за 14 дней до путешествия. В Хорватии сертифицированные вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm или Janssen/Johnson & Johnson.

Позволяет въезд отрицательный ПЦР-тест, который сделали не позже 72 часов до путешествия. Также можно показать результат быстрого теста на антиген, сделанный не позднее 48 часов.

Третий способ пересечь границу – справка, что турист переболел COVID-19 и получил одну дозу вакцины в течение 210 дней до въезда.

Четвертый способ – сдать тест на коронавирус в Хорватии за свой счет. Пока туристы ждут результат, они должны находиться на самоизоляции. Если нет возможности тестирования – изоляция длится 10 дней.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Словения и Маврикий позволили украинцам въезд.