Словения открыла границы для украинцев: условия въезда

Словения разрешила въезд туристам из Украины. Путешественники, которые прошли вакцинацию в два этапа, имеют негативный результат теста на COVID-19 или справку о выздоровлении от коронавируса могут пересечь границу.

Соответствующая информация размещена на карте Министерства иностранных дел Украины, которая информирует о режиме въезда для украинцев в ​​страны мира (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Туристы могут отправиться в Словению благодаря отрицательному ПЦР-тесту (который был сделан не ранее чем за 72 часа до пересечения границы) и экспресс-тесту (его нужно сделать не ранее чем за 48 часов до поездки).

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Второй способ пересечения границы – наличие справки о выздоровлении, которое произошло не более, чем за 6 месяцев до путешествия.

Третий способ – пройти вакцинацию. Словения разрешает въезд тем, кто привился такими вакцинами: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson. А также не утвержденные китайские вакцины Covishield, CoronaVac, Sinopharm и российский "Спутник V".

Как сообщал OBOZREVATEL, предполагается, что в Украине могут сделать обязательной вакцинацию против коронавируса. Если соответствующее решение примет главный санврач страны, за отказ от прививки украинцев будут наказывать.