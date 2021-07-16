Маврикий открыл границы для украинцев: названо условие въезда

Власть республики Маврикий разрешила украинцам путешествовать на африканские острова. Туристы смогут пересечь границу при наличии сертификата о полной вакцинации и отрицательного теста на COVID-19.

ПЦР-тест на коронавирус нужно сделать не позднее, чем за 72 часа до вылета. На официальной странице Министерства иностранных дел Украины сообщили, что украинские путешественники могут осуществлять поездки с туристической целью.

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В Маврикии туристы после прилета поедут в свой отель, где проведут 14 дней карантина. После изоляции отдыхающие должны сделать повторный ПЦР-тест, тогда уже смогут путешествовать по острову, пишет Bloomberg.

С 1 октября 2021 года власть республики Маврикий снимет ограничения на передвижение туристов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Словения открыла границы для украинцев. Чтобы пересечь границу, туристы должны иметь отрицательный тест на COVID-19 или сертификат о вакцинации.