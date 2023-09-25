В Грузии, 30% территорий которой оккупированы Россией, продолжают "тепло" встречать туристов из страны-агрессора. Незабываемый прием организовали россиянке в суши-баре Oishi Sushi в Тбилиси. Там с посетительницей отказались общаться на русском, а когда она пожаловалась на заведение в соцсетях, то получила красноречивый ответ.

Представители суши-бара назвали русский "языком свиней", а недовольной посетительнице посоветовали возвращаться в свою "дыру, которую россияне называют страной". Унизили гражданку РФ на сервисе отзывов о работе общепита.

"Само заведение найти не удалось, позвонили, попытались узнать на русском, нам сказали, что по-русски не говорят и положили трубку. Все-таки нашли и заказали, принесли роллы с размороженной рыбой, вкус был отвратительный. Я не рекомендую это никому", – пожаловалась туристка, поставив Oishi Sushi одну звезду из пяти.

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Сотрудники грузинского суши-бара панькаться с гостьей из страны-оккупанта не стали, а потому резко ей ответили: "Здравствуйте, нам очень жаль за неудобства, но мы не говорим на языке свиней. Вы можете вернуться в дыру, которую называете страной, и насладиться там суши, если, конечно, вас не призовут до этого. Всего наилучшего".

Новость быстро распространилась на различных пропагандистских площадках. Россияне в истерике решили атаковать "русофобское" заведение гневными отзывами и низкими оценками, чтобы испортить его статистику.

Впрочем, представителей Oishi Sushi это ничуть не испугало. Они обнародовали на своих страницах в соцсетях изображение свиньи в цветах российского флага и оставили нежелательным гостям послание.

"Печально, что вы решили направить свои героические усилия на атаку суши-бара, а не на противостояние с вашим террористическим правительством. Может быть тогда бы вам не пришлось искать убежище в стране, недружелюбной вам", – написали грузины.

Позже представители заведения также показали, что россияне продолжают присылать им оскорбления и жестокие сообщения с угрозами. Все они никак не касаются сервиса, обслуживания или качества блюд – это лишь поток грубых матов, унижения и угроз "резать грузинских детей".

Напомним, ранее в сети распространили видео, на котором уличные музыканты (вероятно, россияне) в Грузии поют российские песни. Это не понравилось одному из местных жителей, который, очевидно, резко осуждает оккупационную политику РФ и не желает слушать музыку страны-террористки у себя дома. Он попытался остановить уличный концерт российских исполнителей.

Также, как писал OBOZREVATEL, одна из туристок из РФ пожаловалась на русофобию в Грузии. Более того, у россиянки хватило наглости высказать свое недовольство о сервисе в стране.

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