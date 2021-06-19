Греция изменила правила въезда для туристов
Правительство Греции внесло изменения в правила въезда туристов на территорию государство в период пандемии. Так, теперь иностранцы могут пересечь греческую границу при наличии отрицательного экспресс-теста, а не только ПЦР-теста.
Кроме того, с 6 до 12 лет был увеличен минимальный возраст детей, которые при въезде в страну должны предъявлять справку о том, что они не больны COVID-19. О внесении соответствующих изменений в протоколы здравоохранения объявило Министерство туризма Греции, сообщает Ekathimerini.
При этом указанные изменения относятся к гражданам, приезжающим из государств, которым позволен въезд и выезд из Греции.
Те, кто прибывает на территорию Греции, вместо документа о получении отрицательного результата COVID-теста также могут предъявить сертификат ЕС о вакцинации в цифровой или бумажной форме.
Напомним, для туристов из Украины Греция открыла свои границы 14 мая.
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