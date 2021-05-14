Греция открыла границы для туристов: какие требования остались

С 14 мая Греция открывает свои границы для туристов и отменяет карантинные ограничения. На пресс-конференции, проведенной министром туризма Харисом Теохарисом, стало известно, что проходить самоизоляцию больше не нужно, однако некоторые требования для въезда в страну все же сохранились.

Так, на сайте греческого Министерства туризма сообщается, что с 14 мая все заведения возобновляют работу в обычном режиме, а ограничения на поездки между регионами внутри страны будут сняты (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Что нужно путешественникам для въезда в страну:

Перед поездкой нужно будет заполнить форму уведомления о местонахождении пассажира PLF. После этого турист получит специальный QR-код, который в дальнейшем будет использоваться для прохождения выборочного тестирования по прилету в Грецию.

Также по прилету необходимо предъявить или справку о вакцинации, или ПЦР-тест с отрицательным результатом на коронавирус, или сертификат о наличии в организме антител.

Напомним, что в марте правительство Греции заявляло, что планирует начать туристический сезон в мае.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на Кипре с 10 мая отменили жесткий пасхальный локдаун. Для того, чтобы приехать на остров, туристам нужно сделать ПЦР-тест в Украине за 72 часа до прибытия, а затем после прилета.