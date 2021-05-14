Что нельзя делать туристам в Греции: 10 негласных правил

Греция прекрасна в любое время года. Античные сооружения, невероятная природа и теплое море – этой стране есть чем привлечь туристов.

Тем более, что с 14 мая правительство Греции начало открывать заведения, закрытые на локдаун, и границы для иностранцев. OBOZREVATEL решил сделать подборку "умных" шпаргалок для путешественников, которые помогут не только сохранить нервную систему, но и деньги во время поездки.

1. Древние постройки, возраст которых может превышать 2000 лет, находятся под особой охраной и попечительством не только властей, но и местных жителей. И если турист решит нарушить предупреждение на табличке и заберется на какую-нибудь колоннаду, его ждет несколько лет ареста. Также категорически запрещено поднимать камни, мраморные осколки или другие обломки сооружений – за это придется заплатить штраф до тысячи евро.

2. В аэропорту Греции также действуют специфические правила. Так, до въезда в страну позаботьтесь о наличии 50 евро на человека в день на проживание. Также во время путешествия не выбрасывайте чеки от покупок. Они помогут получить TAX FREE и избежать лишних вопросов на таможне.

3. Интересно, что в страну запрещено ввозить игральные карты и даже обычные спички. В Греции на них распространяется госмонополия.

4. Многие туристы обожают делать кадры с паспортами в аэропорту на фоне самолетов. Но в Греции забудьте об этом. Не рекомендуется даже доставать фотоаппарат или телефон для фото, если поблизости полиция. Фотографировать в аэропорту запрещается законом.

5. В Греции существует давняя и устоявшаяся система жестов, с которой нужно ознакомиться заранее. Например, нельзя оттопыривать большой палец. Хотя этот жест и означает у нас, что все круто, у греков он будет означать слово "заткнись". Складывать пальцы в рокерскую "козу", особенно в греческих деревнях, категорически нельзя – местные жители воспримут это как оскорбление с сексуальным подтекстом.

6. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, запомните, что в Греции ответ "нет" выражают вертикальным кивком, а не слева-направо или наоборот. А чтобы ответить "да" нужно повернуть головой из стороны в сторону.

7. В средиземноморских странах сиеста считается общепринятой нормой. С 15 до 17 часов нельзя требовать от продавцов и других местных жителей, чтобы вам помогли или обслужили в магазине. Хозяин заведения даже имеет полное право вызвать правоохранительную службу. В это время также нельзя слушать громко музыку, шуметь, скандалить, кататься кругами на мотоцикле и тому подобные вещи.

8. У нас принято быть вежливыми в общественном транспорте и уступать свое место женщинам и пожилым людям. Но в Греции во время поездки в автобусе или электричке на такой жест доброй воли вам ответят громким смехом или даже открытой обидой. В этой стране вообще считается недостойным поведением садиться на чужое место, а тот, кто уступает, воспринимается, как очень странный человек, или, в худшем случае, как хулиган и провокатор.

9. В стране с особым вниманием относятся к внешнему виду и одежде. И этого же требуют от туристов. Так, нельзя гулять по улицам в рваных джинсах, с заправленной наполовину рубашкой и в ультракоротких шортах. Неопрятность вызовет лишь осуждение и пересуд, но если вы уважаете страну, куда приехали и себя, то учтете важность некоторых национальных особенностей поведения.

10. В Греции запрещено мужчинам и женщинам появляться на улице без верхней части одежды. В общетуристических местах представителя сильного пола в одних шортах могут просто выгнать, даже если он уже заплатил за вход.

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