Россияне всеми силами пытаются заманить туристов в незаконно оккупированный Крым на летний отдых у теплого Азовского моря, однако народ крутит носом и отказывается ехать в отпуск на полуостров. И причина не в постоянных взрывах, воздушных тревогах и ракетах (хотя доля этого тоже есть, ведь спрос снизился на 20%), а в отсутствии элементарной подготовки к пляжному сезону, который россияне решили открыть еще в апреле со скидками до 50%.

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Базы отдыха пустуют, люди гуляют по городам недовольны, а на пляжах невозможно найти место из-за разбросанного мусора – все это постигнет потенциального россиянина, решившего провести свой отпуск в Крыму, но еще не догадывается, какой ужас его там ожидает. Место, куда до 2014 года приезжали туристы из разных стран на отдых у моря, превратилось в хаос, куда даже оккупанты боятся ступить. На впечатления от лучших услуг оккупированного Крыма российские путешественники пожаловались своим медиа.

Что интересно, пропагандисты заявляют, что остров посещает так много людей, что негде яблоку упасть, но одновременно сами туристы говорят, что цены значительно завышают. Это может свидетельствовать о небольшом спросе и необходимости оплачивать заработную плату и коммунальные услуги.

Озеро Донузлав, впадающее в Черное море и размещающееся на западе Крыма, стало помойной ямой, в которой даже рыбы не могут жить.

"Уничтожили такой прекрасный пляж! Рыбы выскакивают на берег, воняет канализацией, на дне много глины, вода мутная, цвет озера такой, будто развели в нем медный купорос. Мы каждый год туда приезжали с Евпатории, потому что там мелко, тихо, вода всегда прозрачная, а людей очень мало. К сожалению, 1 июля увидела совсем другое состояние пляжа", – жаловалась россиянка.

На юге полуострова на пляже "Дельфин" в Ялте проблема та же – все сточные воды попадают в море, а бедным россиянам приходится в нем купаться. Но, похоже, некоторых такое состояние берегов и наличие опасных для здоровья бактерий не пугает, ведь за путевки были заплачены деньги, поэтому нужно терпеть ужас, чтобы отбить каждый потраченный рубль.

"Тех, кто загорает, немерено, а вот мусор в урнах и тому больше – вываливается через край, настоящие мусорные горы. Нужно ставить большие урны, или чаще освобождать маленькие. Позор на лицо!" – возмутился россиянин состоянием Массандровского пляжа в Ялте.

С россиян жители полуострова пытаются "содрать шкуру" и заставляют платить кругленькую сумму за поездки и, более того, за душ на пляже. За 3,5 минуты езды на такси туристка отдала 300 рублей (140 гривен) и получила хамское обращение местных из-за якобы мокрой одежды, пишет росмедиа. А вот те, кто не хочет ходить по городам и хрустеть песком между зубами, должны раскошелиться на 20 рублей (10 гривен) за 30 секунд душа на пляже.

"Каждый год отдыхаем в Ялте. Но именно в 2024 году убедились, насколько здесь не любят гостей города! Продавщица на вещевом рынке не впустила нас в магазин, пока не убедилась, что мы способны оплатить товар за 3500 рублей (1660 грн). Женщина с криками орала, что категория товара у нее слишком высока и даже преградила нам вход шваброй", – пожаловалась еще одна россиянка.

Завышенные цены также касались еды. Туристы жаловались на дорогие обеды с вареного картофеля, свеклы и капусты, которые обходятся в 1000 рублей (470 грн). То же касается и условий проживания, где "за номера в 0-звездочных отелях с устаревшим ремонтом и низким уровнем обслуживания" приходится отдать все сбережения.

Ранее OBOZ.UA писал, как оккупационные власти хвастаются спросом на отдых в Крыму. Однако сами туристы не в восторге от того, с чем им приходится сталкиваться на оккупированном полуострове.

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