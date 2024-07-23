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Горы мусора, космические цены и хамящие таксисты: российские туристы пожаловались на ужасный отдых в оккупированном Крыму

Катерина Галущенко
Новости
3 минуты
2,2 т.
Горы мусора, космические цены и хамящие таксисты: российские туристы пожаловались на ужасный отдых в оккупированном Крыму

Россияне всеми силами пытаются заманить туристов в незаконно оккупированный Крым на летний отдых у теплого Азовского моря, однако народ крутит носом и отказывается ехать в отпуск на полуостров. И причина не в постоянных взрывах, воздушных тревогах и ракетах (хотя доля этого тоже есть, ведь спрос снизился на 20%), а в отсутствии элементарной подготовки к пляжному сезону, который россияне решили открыть еще в апреле со скидками до 50%.

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Базы отдыха пустуют, люди гуляют по городам недовольны, а на пляжах невозможно найти место из-за разбросанного мусора – все это постигнет потенциального россиянина, решившего провести свой отпуск в Крыму, но еще не догадывается, какой ужас его там ожидает. Место, куда до 2014 года приезжали туристы из разных стран на отдых у моря, превратилось в хаос, куда даже оккупанты боятся ступить. На впечатления от лучших услуг оккупированного Крыма российские путешественники пожаловались своим медиа.

Горы мусора, космические цены и хамящие таксисты: российские туристы пожаловались на ужасный отдых в оккупированном Крыму

Что интересно, пропагандисты заявляют, что остров посещает так много людей, что негде яблоку упасть, но одновременно сами туристы говорят, что цены значительно завышают. Это может свидетельствовать о небольшом спросе и необходимости оплачивать заработную плату и коммунальные услуги.

Озеро Донузлав, впадающее в Черное море и размещающееся на западе Крыма, стало помойной ямой, в которой даже рыбы не могут жить.

"Уничтожили такой прекрасный пляж! Рыбы выскакивают на берег, воняет канализацией, на дне много глины, вода мутная, цвет озера такой, будто развели в нем медный купорос. Мы каждый год туда приезжали с Евпатории, потому что там мелко, тихо, вода всегда прозрачная, а людей очень мало. К сожалению, 1 июля увидела совсем другое состояние пляжа", – жаловалась россиянка.

Горы мусора, космические цены и хамящие таксисты: российские туристы пожаловались на ужасный отдых в оккупированном Крыму

На юге полуострова на пляже "Дельфин" в Ялте проблема та же – все сточные воды попадают в море, а бедным россиянам приходится в нем купаться. Но, похоже, некоторых такое состояние берегов и наличие опасных для здоровья бактерий не пугает, ведь за путевки были заплачены деньги, поэтому нужно терпеть ужас, чтобы отбить каждый потраченный рубль.

"Тех, кто загорает, немерено, а вот мусор в урнах и тому больше – вываливается через край, настоящие мусорные горы. Нужно ставить большие урны, или чаще освобождать маленькие. Позор на лицо!" – возмутился россиянин состоянием Массандровского пляжа в Ялте.

Горы мусора, космические цены и хамящие таксисты: российские туристы пожаловались на ужасный отдых в оккупированном Крыму

С россиян жители полуострова пытаются "содрать шкуру" и заставляют платить кругленькую сумму за поездки и, более того, за душ на пляже. За 3,5 минуты езды на такси туристка отдала 300 рублей (140 гривен) и получила хамское обращение местных из-за якобы мокрой одежды, пишет росмедиа. А вот те, кто не хочет ходить по городам и хрустеть песком между зубами, должны раскошелиться на 20 рублей (10 гривен) за 30 секунд душа на пляже.

"Каждый год отдыхаем в Ялте. Но именно в 2024 году убедились, насколько здесь не любят гостей города! Продавщица на вещевом рынке не впустила нас в магазин, пока не убедилась, что мы способны оплатить товар за 3500 рублей (1660 грн). Женщина с криками орала, что категория товара у нее слишком высока и даже преградила нам вход шваброй", – пожаловалась еще одна россиянка.

Горы мусора, космические цены и хамящие таксисты: российские туристы пожаловались на ужасный отдых в оккупированном Крыму

Завышенные цены также касались еды. Туристы жаловались на дорогие обеды с вареного картофеля, свеклы и капусты, которые обходятся в 1000 рублей (470 грн). То же касается и условий проживания, где "за номера в 0-звездочных отелях с устаревшим ремонтом и низким уровнем обслуживания" приходится отдать все сбережения.

Горы мусора, космические цены и хамящие таксисты: российские туристы пожаловались на ужасный отдых в оккупированном Крыму

Ранее OBOZ.UA писал, как оккупационные власти хвастаются спросом на отдых в Крыму. Однако сами туристы не в восторге от того, с чем им приходится сталкиваться на оккупированном полуострове.

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