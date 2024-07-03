Россияне создают очереди на мосту и врут о туристах: почему никто не едет в Крым, а местные жители ищут работу за рубежом

Российские оккупанты в Крыму продолжают утверждать, что туристический сезон на полуострове удался. Они хвастают очередями на Керченский мост со стороны России и продолжают утверждать, что отдых тут безопасен.

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Однако сами туристы не в восторге от того, с чем им приходится сталкиваться на оккупированном полуострове. Сирены воздушной тревоги, взрывы, закрытые кафе, рестораны. А также полуразрушенные набережные, которые после ноябрьского шторма никто так и не восстановил.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Пустые пляжи и искусственные очереди на мосту

"Власти" Крыма продолжают рапортовать, что туристический сезон в этом году даже лучше, чем в прошлом. Даже несмотря на трагедию в Севастополе, где российская ПВО сбила ракету над пляжем и осколки ранили людей, убили четырех человек, по данным "властей", каждый день на въезде на Керченский мост со стороны РФ скапливается от 700 до 1200 автомобилей. Туристы "толпами едут в Крым".

На самом деле пляжи полуострова пустуют. Чуть больше туристов можно встретить в таких городах, как Ялта, Алушта, и то только на центральном пляже. И все равно это не то количество, которое было тут до 2022 года. И уж тем более не то, что было до 2014-го.

"В этом году пришлось закрыть кафе и ларек возле пляжа. Нерентабельно платить за свет, содержать поваров и официантов, продавцов. Туристов очень мало, а туристов с деньгами еще меньше", – сетует бизнесмен из Судака.

Еще печальнее ситуация в Малореченском, в Саках, даже в Феодосии.

"На пляжах народу очень мало, в основном это местные жители. Есть любители Крыма, которые ездят сюда несколько лет подряд, потому что тут им дешево. Но даже они в этом году боялись приезжать. Люди рассказывают, что на самом деле мост они проезжают без всяких очередей утром. Небольшие тянучки начинаются днем, когда подтягивается грузовой транспорт, автобусы. Пропускных пунктов там очень мало, проверяют всех, смотрят багаж, сумки, телефоны. Из-за этого собираются очереди. Да еще мост по несколько раз в день перекрывают – боятся любой волны и даже дельфина в море. Еще и ради того, чтобы показать, что сюда едут туристы, специально это делают", – рассказывает Лидия Семеновна из Феодосии.

Пустуют даже такие элитные поселки, как Форос, Гаспра, которые всегда пользовались спросом из-за красоты скал и горного воздуха.

В запустении село Морское неподалеку от Алушты. Из-за российских военных закрыты многие поселки и пляжи в районе Евпатории. А в самом городе пляжи просто поражают своей пустотой.

К тому же после ноябрьского шторма часть набережных в курортных поселках остается разрушенной. Например, вся набережная в Коктебеле закрыта. Она разрушена, и тут канализация стекает в море.

Блогеры охотятся на туристов

Зато сейчас на полуострове началась охота за туристами. Блогеры разных мастей, от таксиста до владельца кафе, пытаются снимать пляжи и, даже если там никого нет, все равно утверждать, что туристов тут так много, но просто все ушли на обед или уже ужинают.

Также они выходят в самые людные места вечерней набережной Ялты и доказывают, что полуостров пользуется популярностью и безопасен.

Говорить вслух, что курортный полуостров из-за войны уже не пользуется спросом, тут звучат взрывы, в Крыму не принято и опасно. Например, один из блогеров, таксист по имени Женя из Судака, призывает российских туристов, которые столкнутся на полуострове с местными жителями, ждущими Украину, "стучать" ему. Женя готов публиковать данные украинских крымчан, чтобы ими занялись российские правоохранительные органы.

Крымчане уезжают на работу в Сочи и Турцию

Сами крымчане тоже говорят о том, что жизнь на полуострове не безопасна.

"Практически каждую ночь воют сирены, особенно в районе Севастополя, Керчи, Джанкоя. Раздаются взрывы, работает ПВО. Также слышны и выходы баллистики в направлении Украины. Мои знакомые в Севастополе уже уехали на лето в другой район Крыма, говорят, что так им будет спокойнее. Некоторые выезжают в Россию, если у них там есть родственники. Снимать квартиру в Краснодарском крае дорого, когда слышат, что едут жители Крыма, то цены взлетают. Да и Краснодарский край не любит крымчан, мы для них конкуренты. У нас отдых намного дешевле", – рассказывает пенсионерка из Севастополя Евгения.

Молодежь также выезжает в Россию в поисках работы.

"Если раньше летом можно было устроиться работать в ресторан, кафе, бар, ребята устраивались работать на пляж, еще была работа в крупных отелях, то сейчас большинство из них закрыты. Поэтому едут в Сочи, Анапу. Кто-то уезжает в Турцию. В Крыму теперь работы даже летом нет. Сдать жилье тут туристам очень сложно. Многие крымчане и россияне вложились в недвижимость, купили новые квартиры, отремонтировали их, мечтали о том, что будут отдыхать, а их недвижимость будет приносить им деньги. А теперь ничего не могут сдать на лето и несут убытки", – говорит жительница Мисхора Виктория.

Николай приехал в Крым из России. Заработал деньги в Мурманске, купил несколько квартир в районе Ялты.

"Я перебрался в Крым, думал, заработаю на недвижимости, еще кафе открою и буду тут жить возле моря. А теперь практически ничего не снимают, людей нет. Я не знаю даже, что делать. Продать за хорошую цену недвижимость сейчас тоже невозможно. Снова буду возвращаться на работу в Россию, ждать лучших времен", – говорит Николай.

"Глава" Крыма Сергей Аксенов на днях отрапортовал, что полуостров посетили 2 млн туристов. По его словам, это на 15% больше, чем в прошлом году. Аксенов утверждает, что средняя загрузка отелей и санаториев в июне составила 54%, а уровень бронирования на июль – 51%, на август – 47%.

Нужно отметить, что так называемое министерство туризма полуострова получает хорошее финансирование от РФ, как и полуостров в целом. Поэтому им необходимо манипулировать цифрами. И приглашать туристов, даже понимая, что они могут стать жертвами работы российской ПВО.

О том, какова реальная ситуация, хорошо говорят фото и видео с пляжей. Пока еще снимать их не запретили.