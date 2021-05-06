Евросоюз расширил список стран, гражданам которых разрешен въезд: вошла ли в него Украина

В Европейском Союзе приняли решение расширить список стран, граждане которых могут въезжать на территорию государств – членов ЕС во время пандемии COVID-19. Так, в этот перечень с четверга, 6 мая, вошел Израиль. Украины же в списке по-прежнему нет.

Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Европейского совета. На данный момент Евросоюз отменил ограничения на поездки для таких стран: Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд.

В этом списке также есть Китай, однако для его граждан поездки станут возможны тогда, когда страна сама откроется для европейцев. Ограничения рекомендуют постепенно снимать и для административных районов Китая – Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности.

Рекомендации ЕС касаются и стран Шенгенского соглашения – Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария.

Отметим, что данный перечень будет пересматриваться каждые две недели и обновляться в зависимости от обстоятельств.

Накануне Израиль запретил на период пандемии COVID-19 въезд иностранцам из Украины, а также из Эфиопии, Бразилии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции.

Напомним, ранее в Евросоюзе предложили разрешить въезд иностранным туристам, прошедшим вакцинацию от коронавируса. При этом препарат должен быть сертифицирован в ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, сертификаты вакцинации против коронавируса могут быть запущены в Украине до 1 июля 2021 года. Они будут содержать данные о вакцинации, сделанных негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19.

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал о том, как эта информация будет попадать в документ и каким образом его можно будет получить.