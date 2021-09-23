ЕС убрал из "зеленого" списка две страны: Украина осталась

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Новости
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ЕС убрал из 'зеленого' списка две страны: Украина осталась

Европейский Союз 23 сентября изменил список стран, из которых рекомендовано пускать туристов. Из него исключили два государства и добавили три.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. Украина осталась в "зеленой" зоне.

Так, из списка исключили Молдову, а также Боснию и Герцеговину. Добавили в него Чили, Кувейт и Руанду.

Список теперь выглядит так:

  • Австралия,

  • Канада,

  • Чили,

  • Иордания,

  • Кувейт,

  • Новая Зеландия,

  • Катар,

  • Руанда,

  • Саудовская Аравия,

  • Сингапур,

  • Южная Корея,

  • Украина,

  • Уругвай,

  • Китай (при условии подтверждения взаимности).

Обновленный список стран.
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Напомним, что ЕС открыл границы для украинцев в июле. Поскольку решение носит рекомендационный характер, каждое из государств отдельно принимало его.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и ЕС решили снять ограничения на въезд для полностью вакцинированных от коронавируса граждан. Данная мера касается и украинцев.

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