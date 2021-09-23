ЕС убрал из 'зеленого' списка две страны: Украина осталась

Европейский Союз 23 сентября изменил список стран, из которых рекомендовано пускать туристов. Из него исключили два государства и добавили три.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. Украина осталась в "зеленой" зоне.

Так, из списка исключили Молдову, а также Боснию и Герцеговину. Добавили в него Чили, Кувейт и Руанду.

Список теперь выглядит так:

Австралия,

Канада,

Чили,

Иордания,

Кувейт,

Новая Зеландия,

Катар,

Руанда,

Саудовская Аравия,

Сингапур,

Южная Корея,

Украина,

Уругвай,

Китай (при условии подтверждения взаимности).

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Напомним, что ЕС открыл границы для украинцев в июле. Поскольку решение носит рекомендационный характер, каждое из государств отдельно принимало его.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и ЕС решили снять ограничения на въезд для полностью вакцинированных от коронавируса граждан. Данная мера касается и украинцев.