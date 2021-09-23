ЕС убрал из "зеленого" списка две страны: Украина осталась
Европейский Союз 23 сентября изменил список стран, из которых рекомендовано пускать туристов. Из него исключили два государства и добавили три.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. Украина осталась в "зеленой" зоне.
Так, из списка исключили Молдову, а также Боснию и Герцеговину. Добавили в него Чили, Кувейт и Руанду.
Список теперь выглядит так:
Австралия,
Канада,
Чили,
Иордания,
Кувейт,
Новая Зеландия,
Катар,
Руанда,
Саудовская Аравия,
Сингапур,
Южная Корея,
Украина,
Уругвай,
Китай (при условии подтверждения взаимности).
Напомним, что ЕС открыл границы для украинцев в июле. Поскольку решение носит рекомендационный характер, каждое из государств отдельно принимало его.
Как сообщал OBOZREVATEL, США и ЕС решили снять ограничения на въезд для полностью вакцинированных от коронавируса граждан. Данная мера касается и украинцев.