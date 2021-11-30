Египет не справляется с наплывом туристов: в аэропортах гигантские очереди. Фото и видео

В египетских аэропортах наблюдаются большие очереди у стоек регистрации, а также скопления людей на выходе и входе. 28 ноября на два популярнейших курорта Красного моря – Хургада и Шарм-эль-Шейх прибыл 161 самолет с туристами.

Путешественники жалуются, что персонал не справляется с таким количеством людей. Фотографиями с места событий поделился египетский журналист Мохаммед Алаа Элнахал в группе в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Такой наплыв иностранцев обусловлен тем, что с 22 октября в Египте разрешили 100% заполняемость гостиничных номеров. До этого разрешалось заселять только 70%.

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Туристы со всех стран мира пытаются успеть посетить курорты до похолодания, опасаясь закрытия границ.

Очевидцы жалуются, что Египет оказался не готов к такому количеству гостей, поэтому организация работы в аэропортах оставляет желать лучшего. Больше всего отмечают скопление людей, тщательный осмотр вещей и медленную регистрацию на рейс.

Россияне и раньше жаловались, что вынуждены много часов стоять в "давке" из-за того, что работает только одна лента для багажа и одна стойка для сканера тела.

"Все толкаются, люди друг друга давят, крики, ор, гам. Все делается медленно: пропускают по одному-два человека", – прокомментировала ситуацию москвичка Анастасия.

Людям приходится стоять в очередях по несколько часов, а турагенты пытаются привезти туристов в аэропорт за 4 часа до вылета.

Правозащитник Владимир Беленький на своей странице в Facebook рассказал, что делать, если в аэропорту большая очередь. Прежде всего, эксперт советует не брать с собой багаж. Без множества вещей можно после онлайн регистрации с посадочным талоном сразу идти на контроль безопасности.

Кроме этого Владимир отмечает, что зарегистрироваться на рейс можно на любой стойке, поэтому не нужно бояться становиться не в свою очередь.

Как сообщал OBOZREVATEL, В международном аэропорту "Борисполь" произошла авария с участием самолета, на котором должна была лететь футбольная команда.