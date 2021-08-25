Чехия открылась для украинцев: правила въезда

С 25 августа Чешская Республика разрешила въезд украинцам, которые сделали прививку от коронавируса. Вакцина должна быть сертифицирована Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield.

При этом въезд разрешен гражданам Украины, от вакцинации второй дозой которых прошло не менее 14 дней. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Также обязательным условием является наличие сертификата о полном курсе вакцинации, заполненного перед выездом в Чехию въездного формуляра Чешской Республики, настоящего биометрического паспорта для выезда за границу и медицинского страхования на срок поездки.

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Въезд в Чехию также разрешен гражданам:

которые имеют вид на жительство в Чехии или визу, выданную органами Чешской Республики, а также гражданам Украины, которые имеют вид на жительство в другой стране ЕС;

гражданам Украины разрешен въезд в исключительных гуманитарных ситуациях при наличии подтверждающих документов, выданных чешскими органами.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Черногории вводят ограничения на въезд в страну в связи с эпидемиологическими мероприятиями из-за тяжелой ситуации с коронавируса (COVID-19). Новые правила касаются граждан страны и иностранцев.