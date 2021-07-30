Болгария обновила правила въезда в страну: что нужно знать украинцам

Болгария с 29 июля обновила "коронавирусные" правила пересечения своей границы, установив нормы согласно зоны, в которой находится страна в зависимости от распространения COVID-19. Поскольку Украина сейчас "оранжевая" (по критериям болгарских властей), то ее граждане смогут попасть в страну с цифровым сертификатом ЕС или другим специальным документом с теми же данными.

Обязательное условие: в нем должна быть указана информация о вакцинации, перенесенной болезни или отрицательном тесте. Об этом сообщила пресс-служба Консульского отдела посольства Украины в Болгарии на своей странице в Facebook. Решение об изменении порядка пересечения границы в Софии приняли еще 28 июля.

Обновленные правила въезда для иностранцев будут действовать по 31 августа. Указано, что они будут основываться на оценке Минздравом Болгарии ситуации в стране с распространением коронавирусной инфекции. Для этого определены конкретные критерии, которые и укажут, к какой зоне ("зеленая", "оранжевая" или "красная") стоит отнести государство.

Видео дня

Пересматриваться принадлежность страны к "коронавирусной" зоне будет не реже, чем раз в неделю.

Отметим, что украинцам, у которых не будет цифрового сертификата ЕС или же аналогичного документа, после прибытия нужно будет отбыть карантин. Он должен длиться как минимум 10 дней.

При этом есть исключение – без вышеуказанных документов въезд разрешен детям до 12 лет.

Добавим, что на территории Болгарии одобрены такие вакцины против COVID-19:

Johnson&Johnson;

Moderna;

Oxford/AstraZeneca;

Pfizer/BioNTech.

Отметим, что в 2021 году одним из самых доступных для украинцев курортов является Болгария. В августе здесь можно отдохнуть от 250 евро за двоих, а пообедать в кафе на троих можно по цене 20-25 евро.

Как ранее писал OBOZREVATEL: