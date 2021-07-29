Курорты Болгарии удивили туристов низкими ценами: от 7 тыс. гривен за неделю

В 2021 году самым доступным для украинцев курортом является Болгария. В августе здесь можно отдохнуть от 250 евро за двоих, а пообедать в кафе на троих можно по цене 20-25 евро.

На данный момент температура воздуха там составляет 30 градусов, а вода в море прогрелась до 25-26 градусов. Об этом пишет "РБК-Украина".

Самые известные пляжи в Болгарии – "Голубой пляж", Золотые Пески и Солнечный Берег с золотистым песком с "дюнами".

Один из недорогих курортов Болгарии – Созополь, где центральный пляж находится в закрытой бухте, из-за чего там редко бывают большие волны.

Святой Влас – курорт, пляжи на котором ежегодно обновляют тоннами свежего песка. В городе обустроены пять отдельных пляжей. Преимущества там – малолюдность.

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Поморие – курорт для бюджетного семейного отдыха. Пляжи в этом месте песчаные, иногда с мелким ракушечником, с пологим заходом в воду.

В одном из агентств в отеле три звезды с завтраками в Золотых песках можно отдохнуть на неделю за 9861 гривну, четыре звезды на курорте Солнечный Берег – от 15887 гривен, пять звезд – от 13668 гривен.

Самый дешевый тур в Болгарию – это отель две звезды в Несебре без питания за 7623 гривен за двоих (240 евро) при поездке автобусом. Также можно приобрести путевку с авиаперелетом по цене от 371 евро за двоих на курорте Кранево. Отель три звезды с завтраками в Святом Власе и Золотых песках стоит от 15 тыс. гривен, четыре звезды в Солнечном Берегу обойдется от 16870 гривен, пять звезд – от 22346 гривен.

Кроме того, у другого турагентства можно приобрести путевку на неделю в Несебре в отеле три звезды и без питания от 14188 гривен. Четыре звезды с завтраками – от 19,7 тыс. грн в Солнечном Берегу, пять звезд – от 22617 гривен на этом же курорте.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Люксембург разрешил въезд украинцам для всех типов поездок. Теперь посетить страну смогут вакцинированные граждане или с результатами негативных тестов.