Известный блогер погиб спустя 5 дней после того, как опубликовал видео "Я не умер"

YouTube-блогер с псевдо Apetor (Тор Экхофф) трагически погиб во время съемок видео. По роковой случайности, последним, что опубликовал путешественник, стал ролик в честь дня рождения с названием "Я не умер, мне сегодня 57".

Трагедию подтвердила в Facebook Туве Скьервен, жена Тора. Она сообщила, что мужчина умер 27 ноября в госпитале, а несчастный случай произошел днем ранее на озере недалеко от Конгсберга (Норвегия). Там блогер снимал, как катается на коньках. Похожие видео уже выходили на YouTube-канале Apetor.

Сперва все шло хорошо и норвежец даже отправил жене фотографии, сделанные на локации. Однако что-то пошло не так и Тор упал в ледяную воду.

Видео дня

Туве отметила: путешественник уже попадал в подобные ситуации и всегда спасался, но в этот раз он потерял сознание.

Компаньоны Тора, которые участвовали в съемках видео, вызвали на место экстренные службы. Блогера-миллионника достали на сушу водолазы. Он был госпитализирован, но спасти жизнь медикам не удалось.

Когда в больнице норвежца отключали от аппаратов, поддерживающих сердцебиение, жена и сын находились рядом.

"Спасибо тебе за все... У нас бесконечные хорошие воспоминания, и мы так неописуемо скучаем по тебе", – закончила свой пост Туве.

Apetor – 57-летний блогер, который прославился благодаря немного странным видео на YouTube о путешествиях. В основном он снимал разные локации в Норвегии. В каждом своем ролике мужчина вставлял кадры, как пьет местную водку, что было его "фишкой".

Мужчина жил в Сандефьорде, Норвегия. У него было более 1,2 млн подписчиков на YouTube.

За пять дней до трагедии он выпустил ролик, в котором сообщил, что он не умер. У блогера была традиция сообщать в свои дни рождения, что он все еще жив.

Последний ролик Apetor:

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие города мира являются самыми опасными для туристов. Один среди них – Каракас в Венесуэле, где практически самый высокий уровень преступности в мире.