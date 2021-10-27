5 самых опасных городов мира, в которые не стоит ехать туристам

Путешествия – это всегда приключения. Однако есть такие места, куда лучше не попадать. OBOZREVATEL рассказывает, какие города мира самые опасные для туристов.

Каракас (Венесуэла)

Этот город имеет самый высокий уровень преступности в мире – 84,5%. Через сплошную бедность, экономические и политические проблемы, на улицах города правит насилие и криминал. Однако сюда приезжают любители экстремального отдыха, чтобы получить заряд адреналина. Исчезновение туристов для этого региона – обычное дело.

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Претория (ЮАР)

Претория – одна из трех столиц ЮАР. Кроме нее страна еще имеет судебный и законодательный центры. И это неудивительно, ведь уровень преступности высок по всей стране, а в Претории он составляет целых 82,3%. Наиболее опасно в центре города. Здесь вас могут подстрелить или украсть и продать в рабство. Преступники знают, где любят останавливаться не многочисленные туристы, поэтому всегда ждут их с желанием поживиться.

Порт-Морсби (Папуа-Новая Гвинея)

Этот город является столицей потомков каннибальских племен. Местные живут за чертой бедности, поэтому "зарабатывают" на еду убийствами и грабежами. Туристов привлекает Порт-Морбси именно из-за его полуразрушенных районов, большинство из которых построены на воде. Это удивляет путешественников, как что-то невероятное и сюрреалистическое. Однако стать жертвой жестокого населения – это реальный риск, который надо учитывать перед поездкой.

Дурбан (ЮАР)

Этот город считается самым криминогенным мегаполисом Южной Африки. И неудивительно, так как уровень преступности здесь составляет 80,6%. И хотя ЮАР сейчас позволяет туристам приезжать на 90 дней без визы, не рекомендуем выбирать для отпуска Дурбан. Хотя здесь действительно есть на что посмотреть, риск не дойти даже до своего отеля все же очень велик.

Йоханнесбург (ЮАР)

Некоторые туроператоры предлагают начать свое путешествие по Южной Африке с Йоханнесбурга. И неудивительно, здесь почти круглый год хорошая погода, есть интересные туристические аттракции и очень богатая природа. В отличие от людей. Населения города живет очень бедно, поэтому уровень преступности здесь достигает 80,5%. Чаще всего в мегаполисе происходят тяжкие преступления, такие как убийства. Нередко жертвами бывают туристы.

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