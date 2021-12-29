Украинцев, прилетевших встречать Новый год в Египте, не поселили в отель. Туристы обвиняют ANEX Tour

Украинских туристов, которые оплатили номера в египетском отеле Albatros Sea World Marsa Alam, отказались поселять и предложили провести часть отпуска в другой, более дешевой гостинице, ссылаясь на нехватку мест. Эту поездку организовывала компания ANEX Tour Ukraine, которая, по мнению путешественников, может быть виновной в ситуации.

О неприятном инциденте, который испортил украинцам новогодний отдых, в среду, 29 декабря, рассказал в Facebook журналист, блогер, член делегации Украины в ТКГ Денис Казанский. В комментариях пользователи сети предположили, что речь идет об овербукинге – когда туристический оператор продал своим клиентам мест в гостиницах больше, чем есть на самом деле (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Казанский написал, что украинских граждан, которые попали на "развод", – 25, включительно с семьями с детьми.

"Селить людей отказываются и предлагают жить в другом отеле, гораздо хуже и дешевле. Не хочешь – ночуй на улице", – отметил журналист.

По его словам, туристы обратились к своему оператору, но на утро 29 декабря ANEX Tour Ukraine клиентам не отвечал и своих представителей в отель не отправлял.

Казанский также поделился видео, на котором зафиксирована ссора группы путешественников с сотрудниками Albatros Sea World Marsa Alam.

Туристы, которых отказались заселять, что-то кричали в холле. На рецепции им заявили, что "комнат нет", а за ними скоро приедет автобус и отвезет в другую гостиницу.

Под видео некоторые подписчики журналиста рассказали, что и сами попадали в подобные ситуации. Часть комментаторов пожаловалась на указанного туристического оператора, часть указала, что нехватка мест – типичная проблема Египта.

Albatros Sea World Marsa Alam – пятизвездочный отель, предназначенный для размещения только семей и пар. Он расположен в городе Эль-Кусейр (Египет), за 51 км от до международного аэропорта Марса-эль-Алам.

Средняя оценка отеля на сайте booking.com довольно высокая 8,6 (максимум – 10).

Как писал OBOZREVATEL ранее, туристический сезон в Египте длится круглый год. Если с начала весны и почти до конца осени люди приезжают туда, чтобы погреться на пляже, то зимой в Египте открываются экскурсионные и, неожиданно, горнолыжные направления.