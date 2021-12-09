40 верблюдов сняли с конкурса красоты в Саудовской Аравии из-за ботокса. Детали скандала

Организаторы фестиваля, посвященного верблюдам, в Саудовской Аравии дисквалифицировали 40 животных из-за запретных манипуляций с внешним видом. Владельцы кололи своим подопечным ботокс, делали подтяжку и другие косметические процедуры.

"Конкурс красоты" для верблюдов стартовал в начале декабря от имени короля Абдул-Азиза, сообщает издание The Guardian. Заводчикам самых ухоженных питомцев обещают денежное вознаграждение в сумме $66 миллионов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В ходе проверки животных организаторы обнаружили, что некоторые участники решили схитрить. Они растягивали верблюдам нос, делали им инъекции ботокса под кожу головы и в губы, чтобы те казались больше, использовали гормоны для укрепления мышц и филеры, чтобы морда животного выглядела более привлекательно.

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Такие манипуляции запрещены правилами фестиваля, потому "конкурсантов" дисквалифицировали. Чтобы выявить нарушения, судьи используют передовые технологии, скрининги и тесты, говорится в источнике.

На конкурсе верблюдов оценивают по форме головы и шеи, горбов и умению позировать. Кроме этого, жюри оценивает наряды животных. Обычно эксперты присуждают победу подопечным с большими и пухлыми губами, что и побуждает владельцев использовать ботокс.

Кроме соревнований, где оценивают внешний вид, на фестивале дают возможность продемонстрировать и другие навыки подопечных. Например, организаторы устраивают гонки и ярмарки, где можно приобрести участников.

Правительство Саудовской Аравии отмечает, что цель ежегодного мероприятия – напомнить о важной роли верблюда в культуре и традициях кочевых арабских племен – бедуинов.

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