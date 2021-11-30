В Украине в 10 раз увеличилось число туристов из Саудовской Аравии: они привезли почти $100 млн

За первые 9 месяцев 2021 года в Украину прилетело около 48,7 тысячи туристов из Саудовской Аравии. По данным экспертов, это в 10 раз больше, чем в 2019 году. На территории государства они потратили почти $100 млн.

Об этом рассказали в Государственном агентстве развития туризма (ГАРТ), сообщает " Интерфакс-Украина ". Известно, что расчеты созданы на предположении о минимальных затратах одного туриста на протяжении всего путешествия.

Агентство подсчитало, что каждый турист тратил около $2000 за поездку, однако, по экспертным оценкам, это около $2-3 тысячи.

В ГАРТе отметили, что стоимость промокампании на рынке Саудовской Аравии составляла $120 тысяч, еще $26 тысяч было потрачено на прием промотуров.

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Такой наплыв туристов связывают с открытием прямого авиасообщения между странами. На украинский рынок в мае этого года вышел ведущий лоукостер Саудовской Аравии "Flynas". Из Украины полеты совершает компания "SkyUp".

Однако украинский туризм продолжает страдать от пандемии коронавируса. По данным ГАРТ, за первое полугодие 2021 года количество иностранных гостей снизилось на 31,54%. Общее число составляет всего 1 млн 424 тысяч человек.

Падения показателей произошли за счет уменьшения европейских туристов, в результате чего их доля сократилась до 70,4% с 80% за аналогичный период 2020 года. Зато доля путешественников из Азии выросла с 10,3% до 24,4%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вицепрезидент украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза в прямом эфире ObozTV прокомментировал, как коронавирус влияет на туристическую отрасль.