Как найти дешевые авиабилеты: 7 простых трюков для экономных туристов

Найти авиабилет в нужном направлении – уже целый квест для новичка, а подобрать приемлемую цену и попытаться сэкономить на перелете порой бывает довольно сложно.

Только опытные путешественники знают некоторые хитрости, как найти дешевые билеты на самолет, а вот большинству практические советы точно пригодятся. OBOZREVATEL решил собрать 7 лайфхаков, которые научат выгодно покупать авиабилеты на лоукостеры.

1. Ищите дешевые авиабилеты не на официальных сайтах авиакомпаний, а на "агрегаторах". Самые популярные и удобные поисковики – Аviasales, Skyscanner и Kiwi.com.

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Эти сайты выдают рейтинг удобных рейсов по запросу от разных авиакомпаний с пометкой "самый быстрый", "самый выгодный" и т.д.

Также следует сверять цену на разных поисковиках-агрегаторах, поскольку разница может быть 2-5% на одни и те же билеты.

2. Не привязывайтесь к конкретным датам. Не задавайте системе точную дату и аэропорт, а попробуйте неточный поиск.

Вместо конкретного числа поставьте "любая дата", а вместо аэропорта – нужный город. Такая простая уловка может значительно сэкономить бюджет, ведь поисковик будет искать самые дешевые билеты, а не конкретные на указанные дни.

3. Летите туда, куда дешевле. Так можно сэкономить на путешествии от 20 до 70 процентов. Посмотрите календарь низких цен на авиабилеты на агрегаторах.

В поле вместо города укажите "везде", чтобы понять на какие направления авиабилеты будут дешевле. Самые выгодные цены на авиабилеты выделены зеленым цветом.

4. Покупайте билеты в правильное время. Как минимум, за месяц до вылета. Если покупать авиабилеты за две недели, практически всегда будет переплата, а в последнюю неделю перед вылетом цена стремительно увеличивается и растет вплоть до 40% в день вылета.

Запомните, самые дешевые авиабилеты для внутренних рейсов нужно брать за 45 дней до вылета, а для международных – за 60 дней.

Но есть исключения. Например, еще можно следить за тенденцией цен из-за спроса рейсов. Чаще всего ближе к вылету цены опускаются до минимума на те авиабилеты, на которые спроса практически нет.

5. Забудьте про акции авиакомпаний. Чаще всего, это маркетинговых ход, который отягощает человека ощущением упущенных возможностей.

Такие билеты не распродаются из-за утомительной пересадки, неудобных дат вылета и прилета, которые срезают часть отпуска, и так далее.

6. Летайте в несезонное время. Это поможет сэкономить половину стоимости билетов.

Планируйте путешествие не на лето, Новый год или майские, а на осень, раннюю весну или конец зимы, когда спрос на перелеты максимально падает.

7. Летайте компаниями. У многих компаний лоукостеров есть специальные скидки для пассажиров, которые бронируют билеты сразу на несколько человек.

К примеру, EasyJet делает скидку 7-10 евро каждому пассажиру, когда бронируются авиабилеты для двух и более человек, а у Wizz Air есть своя специальная программа лояльности — Wizz Discount Club. По этой программе можно покупать билеты на 10 евро меньше, а членство окупится за 1-2 перелета.

К тому же, когда летишь компанией на лоукостере, можно хорошо сэкономить на багаже – сдать одну сумку на 2-3 человек.

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