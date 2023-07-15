Неожиданный рейтинг: названы самые популярные города для отдыха по данным соцсетей

Миллионы туристов ежегодно путешествуют по самым популярным городам мира. Причем рейтинг наиболее привлекательных обычно составляется по итогам количества туристов.

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Однако, наконец, появился рейтинг самых популярных туристических городов мира, составленный не на основе количества туристов, а на основе публикаций в социальных сетях, говорится в материале Timeout.

При составлении рейтинга туристическая компания Titan Travel обращала внимание на количество просмотров TikTok и публикаций в Instagram, а также количество изменений поискового трафика Google за последние три года.

В то же время критики системы подсчета Titan Travel отмечают, что такой способ подсчета не является надежным в измерении популярности туристических городов. Более того, представления мест назначения на таких платформах, как Instagram и TikTok, часто не точны или реалистичны.

В то же время рейтинг дает интересное представление, на какие направления люди наиболее пристально смотрят в социальных сетях.

Ожидается, что лидером рейтинга стал Лондон. Город оказался чрезвычайно популярен в социальных сетях, имея более 70 миллиардов просмотров в TikTok и более 107 миллионов публикаций в Instagram.

На втором месте в исследовании занял Париж, собрав более 60 миллиардов просмотров в TikTok и 137 миллионов тэгов в Instagram.

А вот на третьем месте оказалась Барселона, где количество поисковых запросов у Google за последние три года выросло на 336 процентов.

ТОП самых популярных городов для отдыха согласно данным публикациям в соцсетях:

Лондон, Великобритания

Париж, Франция

Барселона, Испания

Ницца, Франция

Стамбул, Турция

Мадрид, Испания

Нью-Йорк, США

Майами, США

Дубай, ОАЭ

Берлин, Германия.

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