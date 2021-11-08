Что для вас самое главное в путешествии?

Кто-то ответит, что путешествие само по себе и есть самое главное. Так-то оно так, но есть еще несколько обязательных составляющих: комфорт и гастро-удовольствия.

В этой серии мы поделимся нашими впечатлениями от города Ровно, в котором нас неприятно удивил наш отель. Что же может быть плохого в самом модном отеле города? Испробуем главные точки уличной еды Ивано-Фраковска и покажем вам волшебный осенний Буковель.

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