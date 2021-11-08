Необычная Украина: гастро-прогулка по Ивано-Франковску, Тоннель Любви и осенний Буковель
Что для вас самое главное в путешествии?
Кто-то ответит, что путешествие само по себе и есть самое главное. Так-то оно так, но есть еще несколько обязательных составляющих: комфорт и гастро-удовольствия.
В этой серии мы поделимся нашими впечатлениями от города Ровно, в котором нас неприятно удивил наш отель. Что же может быть плохого в самом модном отеле города? Испробуем главные точки уличной еды Ивано-Фраковска и покажем вам волшебный осенний Буковель.
Семья Носенко в поисках необычных мест Украины. Ищем и находим настоящее!
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