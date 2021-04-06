Как не попасть в черный список авиакомпаний: названы правила

Человек, который попал в черный список авиакомпаний, может лишиться права полетов на год или даже дольше. Причины для этого могут быть самые разные, поэтому лучше ознакомиться с ними заранее.

Так, если пассажир не подчиняется командам пилота или своим поведением нарушает социальные нормы, то может оказаться в списке нарушителей, пишет Travelask.

Когда дело доходит до черного списка, то это подразумевает проведение определенной процедуры. Создается специальный документ, в котором пилот указывает, какие именно нарушения совершил путешественник. Затем дело передается полиции. Суд решит, достаточно ли будет обойтись штрафом, или же внести пассажира в черный список.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, следует помнить всего несколько простых правил: не проносить и не распивать спиртное, не курить (были ситуации, когда туристов заносили в черный список за курение электронных устройств), а также не стоит вступать в конфликты с другими пассажирами и членами экипажа.

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