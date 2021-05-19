Вместо Египта и Турции: топ стран, открытых для украинцев

Пакетные туры в Турцию, Египет, Доминикану и Мальдивы порядком надоели туристам за последние два года. Хотя украинское Министерство иностранных дел и призывает всех воздержаться от поездок за границу, многие уже соскучились по небальнальным путешествиям.

Но если вы готовы и выполнить все условия для пересечения границы, список "зеленых" стран для въезда совсем небольшой. OBOZREVATEL решил разобраться, куда можно полететь из Украины и какие страны будут закрыты для наших туристов в ближайшее время.

Ситуация с COVID-19 в мире все еще не взята под контроль, поэтому вспышки заражения могут выявить в любой стране, даже самой безопасной. Вас может застать локдаун или жесткие ограничения, а границы внезапно закроют. Там, где еще вчера ПЦР-тест после прилета был необязательным, он может неожиданно понадобиться.

Так, планирование путешествия в 2021 – это упражнение на стрессоустойчивость. Количество направлений, куда можно полететь ограниченное, а купленный билет может "сгореть" из-за неожиданного закрытия границ. Тем более, есть риск внезапно заболеть перед вылетом, а с температурой вас просто не пропустят в здание аэропорта.

Несмотря на это, поездку лучше планировать заранее, оптимально, за несколько недель до вылета. Время понадобится и на выбор билетов, гостиниц или поиска дешевого жилья, а также время на сдачу и ожидание результата ПЦР-теста.

Первое, что необходимо сделать на этапе выбора направления – открыть интерактивную карту МИД и внимательно ознакомиться с условиями въезда в страну назначения. Путешествовать можно только в страны, отмеченные зеленым цветом.

Поскольку ситуация с коронавирусом постоянно меняется, следует обратить внимание на то, возвращает ли авиакомпания деньги за билет в случае запрета на въезд. Важно знать, что деньги за билеты можно вернуть только в том случае, если авиакомпания сама отменила рейс. Некоторые компании вместе со стоимостью билетов могут выплатить еще и компенсацию.

Ryanair, Laudamotion, Buzz, WizzAir: предлагают обмен билета на ваучер или полное возмещение стоимости билетов. Но так как это лоукосты, заявок на возврат от пассажиров может быть очень много, поэтому процесс может затянуться на несколько лет.

МАУ : в обмен на билет на отмененный рейс может предоставить промокод стоимостью в 125% от цены билета на два года.

SkyUp : может отменять билет или возвратить стоимость билета с компенсацией от 250 до 600 евро в зависимости от расстояния.

Windrose : возвращает стоимость билета.

Turkish Airlines: предлагает обмен билета и даже альтернативный транспорт, а также возвращает стоимость билетов.

Полностью открытых стран очень мало, но все же они есть.

Купить билет на самолет и полететь в новую страну без каких-либо ограничений украинцы могут: в большинство стран Африки (Нигерию, Уганду, Того, Центральноафриканскую Республику, Замбию, Малави), Иран, Ирак и Сомали.

Самыми популярными для украинцев в этом перечне являются Кения и Танзания. Но важно помнить, что официальной статистики коронавируса в стране нет уже более 10 месяцев подряд. И к мерам безопасности туристов там относятся не очень ответственно.

Отметим, что в ЮАР распространен один из специфических штаммов коронавируса, из-за чего многие страны не рекомендуют своим гражданам путешествовать в эту страну.

Также перед поездкой в Африку стоит позаботиться о прививках от других болезней: желтой лихорадки, холеры или малярии.

Для поездки в Кению, Непал и Корейскую Республику нужна виза, а в Оман можно ехать без ограничений, но на срок не более двух недель.

Украинцы могут полететь без теста и в Мексику, но есть риск не пройти миграционный контроль уже на территории страны.

Среди европейских направлений, которые открыты для туристов без каких-либо ограничений и ПЦР-тестов, есть Албания, Черногория и Северная Македония.

С начала лета 2021 года украинских туристов начнут принимать Болгария, Греция, Черногория, Северная Македония и Сербия. Правда, стоит учесть, что въехать в Сербию с территории Албании, Болгарии, Северной Македонии и Черногории не получится, хотя они и находятся довольно близко для путешествия на автомобиле или автобусе.

В зеленой зоне для украинцев находится и Великобритания (хотя учитывая распространение нового штамма коронавируса, МИД не очень приветствует поездки туда), но там довольно большой перечень требований к путешественникам. Для въезда в страну туманов нужно сдавать не только ПЦР-тесты на второй и восьмой день пребывания в стране, но и проходить десятидневную самоизоляцию. Штрафы за нарушение карантина огромные: до 10 тысяч фунтов стерлингов.

Недавно свои границы открыла Грузия. Эта страна принимает туристов с отрицательным тестом перед въездом и сделанным на третий день путешествия за свой счет.

На этом список европейских стран, которые ждут украинских туристов, исчерпан. В ближайшее время возможности воспользоваться безвизом с ЕС не будет.

А вот Соединенные Штаты Америки радо принимают путешествующих – но только при наличии отрицательного теста и только тех гражданам Украины, которые не посещали страны Шенгенского соглашения, КНР, Бразилию, Иран и ЮАР течение предыдущих 14 дней. Но стоит отметить, что американское посольство в Украине почти не выдает новых туристических виз.

С визой также можно полететь в Ирландию, но для поездки необходимо заполнить онлайн-форму контактных данных перед приездом, а после приезда в страну – пройти 14-дневную самоизоляцию.

В "красном" списке остается Индонезия, Индия, Испания, Франция и Италия.

В качестве альтернативы вакцинации въезд в ЕС предлагают разрешить жителям тех стран, где за последние 14 дней зафиксировано не более 100 случаев COVID-19 на каждые 100 тыс. населения. Но Украина, вероятно, не будет соответствовать ему в ближайшее время, поскольку уровень заболеваемости в нашей стране значительно превышает новую обсуждаемую в ЕС планку.

При этом, уже с 1 июля украинцы получат возможность оформить COVID-сертификат, с которым станет проще выезжать за границу.

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