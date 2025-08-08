Назван самый переполненный туристами город: его часто считают 'грубым'

Путешествия по миру называют одним из лучших и наиболее эмоционально насыщенных видов досуга. Однако на популярных среди туристов направлениях толпы отдыхающих могут затмить удовольствие от отпуска.

Недавнее исследование изучило концентрацию приезжих на отдых на квадратный километр и численность местного населения в разных городах мира, чтобы определить, какие из них больше всего перенаселены. И издание Express назвало лидера рейтинга, который был составлен по итогам проведенной работы.

Так исследование показало, что Европа занимает восемь позиций в рейтинге десяти самых загруженных туристических направлений по результатам 2024 года. А еще два места достались Северной Америке. Согласно анализу компании Deluxe Holiday Homes, среди перегруженных направлений Париж занимает первое место с показателем 351 429 посетителей на квадратный километр и исключительным соотношением посетителей к количеству жителей – 1708%.

Несмотря на то, что Париж считается одним из самых красивых и исторически значимых городов мира в последнее время он все больше разочаровывает своих гостей. Например, сервис Tripadvisor переполнен жалобами, в которых люди, посетившие Париж, осуждают долгое ожидание и предупреждают об искусных карманниках, которые орудуют здесь повсюду.

Один из отзывов говорит: "Если вы готовы потратить кучу денег на многочасовое ожидание в очередях, посещая все места с тысячами людей, приезжайте в Париж. Люди здесь грубые, и после 9 вечера в метро ездить опасно".

Поддерживая волну критики, другой гость заметил: "Этот город сейчас широко известен карманными кражами. Продавцы краденых мобильных телефонов, невоспитанные люди, грязные районы, уличные драки и слишком многолюдные места".

Также тем, кто только планирует увидеть Париж, дали совет: "Только ради Эйфелевой башни не стоит тратить кровно заработанные деньги, этот город испортит вам отпускное настроение".

Однако Париж не лишен своего очарования: здесь есть великолепные пейзажи, кулинарные изыски и одни из самых знаковых культурных достопримечательностей мира. Поэтому тем, кто хочет насладиться атмосферой города, посоветовали просто запастись терпением и принять дополнительные меры безопасности. Париж в любом случае стоит того, чтобы побывать там лично.

