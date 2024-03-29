На популярном курорте Таиланда российский турист избил иностранца и набросился на полицейского: его угомонили электрошокером

Правоохранители таиландского курортного острова Пхукет призвали туристов контролировать себя во время употребления алкоголя. А все из-за драки с участием россиянина, устроившего разборку на популярном пляже Карон, ударив иностранца.

Как пишут пропагандистские СМИ, попытки местных успокоить гражданина РФ не увенчались успехом. Не помогло даже вмешательство полиции: одному из стражей правопорядка досталось от хулигана. После этого полицейским пришлось применить электрошокер, что и остановило конфликт.

Российского туриста сначала отправили в больницу, а затем в местный участок. Пока нет официальной информации о наказании россиянина, однако его действия можно расценивать как неповиновение сотруднику полиции, а также нападение на него.

В распоряжении правоохранителей видео с камер наблюдения и синяки, которые оставил дебошир. Гражданину РФ может грозить как минимум депортация и внесение в черный список Таиланда, как максимум – наказание в виде реальных сроков лишения свободы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как на популярных курортах Таиланда взялись за российских туристов: россиянам грозят серьезные штрафы и депортация.

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