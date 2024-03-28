На популярных курортах Таиланда взялись за российских туристов: россиянам угрожают серьезные штрафы и депортация

Таиландские власти заявили о начале борьбы с нелегальными работниками-туристами, значительная часть которых – россияне. Местные возмущены тем, что иностранцы отбирают их хлеб и призывают уполномоченных лиц повлиять на ситуацию.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ. Граждане РФ массово занимаются нелегальной предпринимательской деятельностью на известных курортах Таиланда – Пхукете, Паттайе и Чиангмае.

Россияне все чаще работают в таких сферах как таксомоторный бизнес, организация и проведение экскурсий для туристов, а также занимаются посредничеством при заключении сделок на рынке недвижимости.

Русскоязычные гиды, например, уже создали определенную "схему". Они переводят тайских экскурсоводов, а как только на горизонте появляются стражи порядка, горе-работники сразу притворяются обычными туристами.

За последние две недели полиция каждый день проводила рейды. Тем, кого все же поймали, грозят серьезные штрафы и депортация. Недавно власти курорта Пхукет отчитались о задержании нелегального гида-россиянина, который с группой российских туристов отправлялся на Симиланские острова.

Пропагандисты бьют тревогу, ведь кроме так называемых "репрессий" против нелегалов, тайские власти планируют ослабить визу для россиян. Благодаря этому документу граждане РФ могли спокойно находиться на территории государства 90 дней с одним штампом, который ставился сразу в аэропорту.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как популярные города Европы взбунтовались против иностранцев: перекрывают дороги, вешают фальшивые таблички: "Здесь воняет туристом. Езжайте домой!"

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