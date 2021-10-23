Мальта внесла Украину в 'темно-красный' список: въезд запрещен даже вакцинированным

Мальта полностью закрыла границы для украинских туристов. Нашу страну там внесли в "темно-красный" список из-за большого количества заболевших коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны. Новые правила начали действовать с 21 октября.

Как отмечается, въезд в Мальту запрещен даже вакцинированным гражданам Украины, однако есть и исключения. Речь идет о том, что пересечь границу страны можно только в случае возвращения постоянных жителей для длительного пребывания или репатриации.

Кроме того, исключения составляют случаи, которые касаются усыновления, воссоединения супругов, партнеров или ребенка с родителем.

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Людям из этих категорий необходимо будет получить разрешение от власти и заполнить специальную форму.

Если поездка разрешена путешественнику необходимо будет следовать медицинскому протоколу:

предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия на Мальту. Экспресс-тесты не принимаются;

пройти 14 полных дней обязательного карантина с момента прибытия на Мальту.

Отметим, что Мальта стала первой страной в Европе, которая запретила въезд на свою территорию без сертификата о прохождении полного курса вакцинации против коронавируса. Такое решение было принято в стране 14 июля.

Ранее стало известно, что Украина как минимум на неделю остается в "зеленом" списке Европейского Союза. В ЕС приняли решение пока не вносить изменения в перечень безопасных стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры Европейского союза хотят сохранить возможность путешествий между странами-членами, несмотря на всплеск коронавируса. Это хотят обеспечить с помощью COVID-сертификатов.