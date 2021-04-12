Места на Земле, от которых стынет кровь в жилах: топ среди туристов

На планете есть места, от которых стынет кровь в жилах. Некоторые локации держат в полной секретности, но именно этим они манят туристов.

OBOZREVATEL собрал самые мистические места мира, в которых мечтает побывать каждый любитель острых ощущений.

Озеро скелетов – Индия

В 1942 году в индийском озере обнаружили жуткую находку – 500 скелетов. Очевидцы уверены, что останки принадлежат японским солдатам, которые были убиты британцами. Ученые выяснили, что скелеты оказались там в 850 году нашей эры. Они сохранились благодаря разреженному воздуху и низкой температуре.

Изучение археологического феномена продолжается уже десятки лет. Некоторые ученые считают, что люди погибли из-за огромного града. На черепах обнаружены глубокие трещины, значит удары наносили сверху.

Зона 51 – США

Правительство США всегда опровергало слухи о Зоне 51. Сейчас это наиболее таинственная военная база на планете, которая расположена в 135 километрах от города Лас-Вегас. Ее используют для испытаний новых военных разработок. Некоторые считают, что объект находится на месте катастрофы инопланетного корабля, поэтому его так тщательно скрывают.

Эта тайна породила много теорий об инопланетянах. Жители Соединенных Штатов хотели брать штурмом базу и узнать, почему власть скрывает объект. Много заинтересованных туристов пытались туда пробраться, но ничего не получилось.

Замок Чиллингхэм – Англия

Негативная энергетика здесь возникла в связи с тем, что в подземельях пытали пленных англичан. Темницы с останками заключенных и жуткая атмосфера царит на территории замка Чиллингхэм. Он считается одним из самых страшных и таинственных архитектурных сооружений мира. Говорят, что здесь чувствуется присутствие измученных людей, а ночью можно услышать предсмертные крики.

Катакомбы – Чехия

В Чехии в городе Йиглава есть ходы, которые вырыли еще в средние века. Подземные коридоры длиной 25 километров и глубиной 12 метров. По ночам здесь звучит органная музыка. Ученые не верили в это, пока не отправили экспедицию. Впоследствии установили, что здесь действительно звучит орган. Катакомбы скрывают тайны, которые наука разгадать не может. Участников экспедиции проверили психологи, никаких отклонений не обнаружили.

Лес Аокигахара – Япония

Ежегодно в лесу Аокигахара находят по 100 бездыханных тел – это второе по популярности место в мире среди самоубийц.

Ходят легенды, что в лесу живут демоны. Полицейские установили знаки: "Жизнь – драгоценный подарок ваших родителей" и "Проконсультируйтесь с полицией, прежде чем умереть!" Когда лесники находят труп – они должны перенести его собственноручно на местную станцию. Также сюда частенько заходят туристы.

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