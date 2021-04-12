Місця на Землі, від яких холоне кров у жилах: топ серед туристів

На планеті є місця, від яких холоне кров у жилах. Деякі локації тримають у повній секретності, але саме цим вони ваблять туристів.

OBOZREVATEL зібрав найбільш містичні місця світу, в яких мріє побувати кожен любитель гострих відчуттів.

Озеро кістяків – Індія

У 1942 році в індійському озері виявили страшну знахідку – 500 скелетів. Очевидці впевнені, що рештки належать японським солдатам, які були вбиті британцями. Вчені з'ясували, що скелети опинилися там 850 року нашої ери. А збереглися вони завдяки розрідженому повітрю і низькій температурі.

Вивчення археологічного феномена триває десятки років. Деякі вчені вважають, що люди загинули через величезний град. На черепах виявлено глибокі тріщини, тобто удари завдавали зверху.

Зона 51 – США

Уряд США завжди спростовував чутки про Зону 51. Наразі це найбільш таємнича військова база на планеті, яка розміщена за 135 кілометрів від міста Лас-Вегас. Її використовують для випробувань нових військових розробок. Дехто вважає, що об'єкт розміщений на місці катастрофи інопланетного корабля, тому його так пильно приховують.

Ця таємниця породила багато теорій про інопланетян. Жителі Сполучених Штатів хотіли брати штурмом базу і дізнатися, чому влада приховує цей об’єкт. Багато зацікавлених туристів намагалися туди пробратися, але нічого не вийшло.

Замок Чіллінгхем – Англія

Замок Чіллінгхем – найстаріший "проклятий будинок" у світі. Негативна енергетика тут виникла у зв’язку з тим, що в підземеллях катували полонених англійців. Темниці з останками в’язнів і моторошна атмосфера панує на території замку Чіллінгхем. Він вважається одним із найбільш страшних і таємничих архітектурних споруд світу. Кажуть, що тут відчувається присутність змучених людей, а вночі можна почути передсмертні крики.

Катакомби – Чехія

У Чехії в місті Їглав є ходи, які вирили ще в середні століття. Підземні коридори завдовжки 25 кілометрів і завглибшки 12 метрів.

Ночами тут лунає органна музика. Вчені не вірили в це, доки не відправили експедицію. Згодом встановили, що тут дійсно лунає орган. Катакомби приховують таємниці, які наука розгадати не може. Учасників експедиції перевірили психологи, ніяких відхилень не виявили.

Ліс Аокігахара – Японія

Щорічно в лісі Аокігахара знаходять по 100 бездиханних тіл – це друге за популярністю місце у світі серед самогубців.

Існують легенди, що в лісі живуть демони. Поліцейські встановили знаки: "Життя – дорогоцінний подарунок ваших батьків" і "Проконсультуйтеся з поліцією, перш ніж померти!". Коли лісники знаходять труп – вони повинні перенести його власноруч на місцеву станцію. Також сюди частенько заходять туристи.

Раніше OBOZREVATEL писав про: