10 містичних споруд, таємницю яких не розкрито наукою. Відео

У мережі показали відеопідбірку про десять давніх конструкцій, таємницю яких не можуть розкрити сучасні вчені.

Так, зокрема, археологи сперечаються про те, як було побудовано піраміди в Єгипті, пише журнал Travel Ask. Наразі залишається незрозумілим, як люди могли переміщати гігантські кам'яні блоки без допомоги техніки.

А в місті Баальбек, Ліван, зберігається камінь довжиноюв 20 метрів і шириною в 4 метри. Для науки є загадкою те, як у давнину люди зуміли створити такий гладкий монолітний блок вагою майже 60 тисяч тонн і, більш того, змогли зрушити його з місця.

У селі Еллор, в штаті Махараштра в Індії можна побачити найбільший з відомих на весь світ скельних індуїстських храмів під назвою Кайласанатха.

Будівля, покрита майстерними релігійними статуями, які в ті часи було досить непросто зробити, розташована в скелі на глибині 33 метри. Як і інші печерні будівлі, Кайласанатху було вирізано вручну. Але спосіб, за допомогою якого індійці це зробили, залишається загадкою.

На дні Галілейського моря вчені виявили досить незвичайну споруду, що нагадує піраміду. Її побудовано з базальтових валунів вагою не один десяток тонн. Точний вік піраміди фахівцям визначити не вдалося, але вони з'ясували, що їй щонайменше 2 тисячі років.

За однією з версій, конструкція могла бути рибною фермою. Схожі споруди археологи знаходили поблизу берегів Галілейського моря. Ще частина вчених припускає, що будівля могла бути своєрідною гробницею або об'єктом стародавнього культу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали знімки "таємного" селища, що існує на околиці Києва. Воно розташоване в лісі в Оболонському районі столиці.