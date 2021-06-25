Затока или Шарм-эль-Шейх: куда лучше поехать, сравнение цен, пляжей и развлечений

Летом туристы выбирают между отдыхом в Украине и за рубежом. Кому-то нравится украинский климат, автомобильная дорога и родной язык, а кто-то хочет наслаждаться экзотическими кораллами, греться под жарким солнцем и путешествовать по пустыне рядом с верблюдами.

Раньше те, кто хотел отдохнуть бюджетно, выбирали тур на Черноморское побережье, однако сейчас цены в Украине не уступают заморским. OBOZREVATEL сравнил условия отдыха в Затоке и Шарм-эль-Шейхе.

Затока

В курортном поселке Одесской области отпуск можно провести по-разному, все зависит от отеля или базы отдыха. В Затоке у туристов есть выбор, отдыхать у Будакского лимана или вблизи Черного моря.

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Дорога из Киева в Затоку длится более 6 часов, если ехать на автомобиле. Топливо в обе стороны обойдется примерно в 3000 грн.

Цены на жилье

Гостевые домики в частном секторе – самый дешевый вариант отдыха. Комнаты без удобств можно снять за 200 грн с человека в сутки. Апартаменты с удобствами сдают от 500 грн в сутки. В течение летнего сезона владельцы жилья могут повышать цены.

На базах отдыха на третьей линии от моря эконом-номера будут стоить от 600 грн в сутки. За стандартный номер придется заплатить 700 грн – в 10 минутах ходьбы от моря.

Также есть дорогие гостиничные комплексы на самом побережье. Комфортабельные комнаты на берегу Черного моря в Затоке стоят примерно 1000 грн за сутки.

Питание

Если готовить еду самостоятельно, закупки в супермаркете на 10 дней будут стоить примерно 5000 гривен. Средний чек в ресторане Затоки на компанию из четырех человек – от 500 грн. Есть гостиничные комплексы, где кормят три раза в день, но найти качественное питание очень трудно.

Развлечения

В Затоке на берегу моря есть водные аттракционы: горки, банан, мотоциклы и другое. В среднем на такие развлечения тратят 1500 грн. Можно полетать на парашюте над морем за 10 минут – 1600 грн.

Цена за тур на 10 дней

Бюджетный тур в Затоке обойдется в 11 000 грн, если ехать на авто, снимать комнату в частном секторе и питаться самостоятельно.

Средний отдых будет стоить 18 000 грн, если снимать номер на второй линии или апартаменты у хозяев и добираться на авто.

Дорогой отдых с трехразовым питанием – от 25 000 грн.

Пляжи

В Затоке много общественных пляжей, где можно взять в аренду шезлонг или зонтик. Самый комфортный – в Лиманском районе, ведь здесь мало туристов, белый песок и пологий берег.

Центральный пляж Затоки слишком людный. В курортный сезон там сотни туристов, что доставляет дискомфорт для отдыхающих.

Солнечный пляж подходит для отдыха с детьми. Здесь песчаная береговая линия с пологим входом в море. На пляже есть раздевалки, туалеты и аттракционы.

Погода

На Черноморском побережье возможны грозы и дожди. Погода летом 2021-го изменчива: утром солнечно, а в обед может быть дождь. Температура воздуха колеблется от +26 до +30 градусов. Море прогрелось до +21 градуса.

Шарм-эль-Шейх

Продолжительность полета из Борисполя в Шарм-эль-Шейх – 3 часа 33 минуты. В Египет можно ехать без ПЦР-теста на коронавирус, если у вас есть сертификат о полной вакцинации. Последняя прививка должна быть сделана не ранее, чем за 14 дней до путешествия. Без вакцины придется сдать анализ не позднее, чем за 72 часа до вылета и показать в аэропорту отрицательный результат. Некоторые туроператоры включают тест в стоимость поездки.

Цены на тур на 10 дней за человека

Цена отдыха в Египте зависит от расположения отеля. В стоимость некоторые туроператоры включают экскурсии по городу, где туристам демонстрируют мечети и особенности арабской культуры. Горящие туры с питанием на второй или третьей линии могут стоить 9000 грн.

Бюджетный трехзвездочный отель с питанием "все включено" можно найти за 10 000 грн. В августе цены обычно немного выше.

Стандартный тур на первой линии с комфортабельным отелем, многоразовым питанием, собственной береговой линией, бассейнами и аквапарком стоит в среднем 14 000 грн.

Пятизвездочные отели премиум-класса стоят от 30 000 грн. Туда входит многоразовое питание "ultra all inclusive".

Развлечения

В Египте для туристов представлено огромное разнообразие развлечений: погружение с аквалангом, сафари в пустыне, снорклинг в открытом море на яхте и другие экскурсии. В среднем на одну поездку тратят от 700 до 1200 гривен. В Шарм-эль-Шейхе вблизи берега есть много коралловых рифов, где можно окунуться с маской и не тратить деньги. Почти в каждом гостиничном комплексе свой пляж, бесплатные бассейны, бары и водные горки.

Погода

В отличие от украинских курортов в Египте можно отдыхать круглый год и не переживать, что погодные условия будут неблагоприятны. В Шарм-эль-Шейхе почти никогда нет осадков. Температура воздуха от +33 до +39 градусов. Красное море прогрелось до +27 градусов.

Пляжи

У каждого отеля есть свой пляж, где комфортная туристическая инфраструктура. В Красном море – огромное разнообразие морских жителей, поэтому не редко в воде можно встретить морского ежа или экзотических рыб. Вдоль береговой линии есть коралловый риф, поэтому надо купаться с осторожностью. Обычно гостиницы отгораживают открытое море и зону для купания, чтобы туристы случайно не поранились о кораллы. Каждый пляж оборудован бесплатными зонтиками и шезлонгами.

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