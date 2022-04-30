'Вы 8 лет убивали Донбасс. Уроды!' В Италии россиянин высмеял 'кровавый' перформанс украинки и оскорбил Украину. Видео

В Италии девушка организовала перформанс в поддержку Украины, когда к ней подошел русскоязычный мужчина средних лет и начал бросаться оскорблениями. По его словам, Украина 8 лет "убивала Донбасс", а президент Владимир Зеленский, как и все украинцы – преступник.

На видео с инцидентом, которое опубликовали в Telegram-канале "Боже, яке кончене!", можно увидеть, как русскоговорящий мужчина с уверенностью заявляет, что именно украинцы сами себя убивали на протяжение 8 лет. Так он отреагировал на перформанс, в котором девушка в окровавленном платье легла на флаг Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я живу в Швейцарии, город Рейнау (Цюрих, – ред.). Вы снимаете? Зеленский это преступник и ваша вся Украина это преступники", – заявил мужчина.

Видео дня

Когда автор видео спросила его, как он, живя в Швейцарии может утверждать такое, русскоязычный хам ответил, якобы у него есть родственники в Украине, которые "даже в СБУ работали".

"Лежит, красавица. Бедненькие. 8-13 тысяч убили, а теперь она лежит. Я вас не боюсь, бл*ть, уроды. Легла, бл*ть, падла. Снимай-снимай. Вы думаете, кто-то вас боится?" – утверждал мужчина напротив участницы перформанса.

После этого, когда подошла пожилая женщина, которая говорит на итальянском, хам начал убеждать ее, что участница перформанса – бандитка. В конце он также посчитал крайне смешным указать, что кровь на платье девушки – это менструация.

Напомним, накануне стало известно, что в Швеции 70-летняя Евгения Денисова унижала случайную собеседницу Хельгу и весь украинский народ, заявляя, что он "вышел из России". Старушка также хвасталась якобы дорогой одеждой, а украинку оскорбляла за ее наряд и желала быть "грязной, бедной и несчастной".

Инцидент всего за несколько часов получил огласку среди украинской диаспоры в Швеции. На него уже отреагировало украинское посольство, передав всю информацию на рассмотрение местных правоохранительных органов.

Горожане с антивоенной позицией нашли номер телефона, социальные сети, номер и марку машины, а также адрес "патриотки", однако та отказалась разговаривать.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что после внутренних проверок россиянку уволили с работы. Шведская компания по подбору персонала Lernia открестилась от заявлений бывшей работницы и заверила, что не будет больше сотрудничать с ней.