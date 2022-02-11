Все пахло мочой: турист показал крохотный отельный номер в Японии за $5/ночь

Пользователь TikTok Джесси Огундиран заплатил 5 долларов за одну ночь в гостиничном номере в Осаке, Япония.и показал своим подписчикам крошечную комнату с заляпанным матрасом, разбитое окно и нерабочий телевизор. Кроме того, по его словам, в помещении пахло мочой.

На своей странице в соцсети парень выложил ролик, который уже стал вирусным (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Огундиран утверждает, что комната настолько маленькая, что он даже не может протянуть руку. Но вместе с этим, людям, путешествующим с ограниченным бюджетом, блогер рекомендует данное жилье, так как другие капсульные отели просят за свои номера в среднем по 20 долларов.

Видео дня

Как пишет Insider, 23-летний Огундиран вырос в Токио, затем окончил американский колледж, после чего вернулся в Японию. Он работает в ІТ-компании, а также исследует разные места по всей стране.

Данное видео парень снял в отеле в префектуре Нисинари-ку. На сегодняшний день оно уже набрало 6,5 миллиона просмотров, при том, что на страницу блогера подписано только 1,2 млн пользователей.

"Мы с другом пошли проверить это место. Регистрация прошли нормально. Но как только мы вошли в комнату, она была очень маленькой. Пенопластовый матрас был в пятнах. Гостям нужно самим заправлять свои кровати", – сказал он.

Среди удобств в номере – одеяла, простыни, небольшой письменный стол и телевизор, который, по словам блогера, не работал. В отеле 10 этажей и много постояльцев, живущих за очень тонкими стенами. Кроме того, гости должны платить за шампунь и полотенца.

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