'Врата ада': что известно о самом загадочном месте в Китае. Фото

В Китае есть загадочная локация, которую местные прозвали "Вратами ада". Туда далеко не каждый решится поехать. Это Куньлунь – одна из крупнейших горных систем в мире. Она находится в районе Арала в китайской провинции Цинхай и достигает высоты 7167 метров над уровнем моря.

Узнайте в материале OBOZREVATEL, почему это место одновременно так манит и пугает туристов.

Сначала туристам кажется, что Куньлунь – это лишь высокие горы с прекрасным видом и верхушками, усыпанными снегом и покрытыми льдом.

Но их не просто так прозвали "Вратами ада". Если взглянуть в ущелья гор, можно увидеть шкуры волков, кости медведей, винтовки охотников и могилы. Все это делает пребывание в Куньлуне жутким.

Видео дня

Уже несколько веков местное китайское население предупреждает людей об опасности в горах: они рассказывают истории, случившиеся с путешественниками. Пастухи и вовсе уверены, что вернуться с Куньлунь живым невозможно.

Существуют следующие истории:

В 1983 году в районе Арала жил пастух с лошадьми. Однажды он отправился с ними в горы для того, чтобы накормить животных, но домой так и не вернулся. Спустя сутки местные жители увидели в горах труп пропавшего. Вся его одежда была разорвана, взгляд – агрессивен, рот – полуоткрыт, а в руках – оружие. Самое удивительное, что на теле пастуха не было признаков насилия: порезов или синяков.

Летом в конце 1980-х, когда в горах было жарко, поднялась сильнейшая буря. В тот момент работник местного кафе потерял сознание. Когда он пришел в себя, вспомнил, что перед тем, как стало плохо, у него онемело тело и потемнело в глазах. Когда буря прошла, местные жители увидели, что зеленая трава стала черной, а на склонах лежали убитые домашние животные.

По мнению геологов, в трагических историях, встречающихся в горах Куньлунь, нет ничего сверхъестественного. В процессе исследования они обнаружили в этой местности мощную магнитную аномалию. То есть, магнитное поле на территории гор "взаимодействует" с облаками, из-за чего могут образоваться воздушные разряды. Они превращают местность в "минное" поле, угрожающее всему живому. Так что в горах Куньлунь находиться опасно.

Ранее OBOZREVATEL писал: