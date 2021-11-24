Куда поехать зимой: 5 самых теплых стран Европы. Лучшие направления

Совсем скоро наступит долгожданная зима, которую большинство так сильно любят. Однако, несмотря на свою сказочную красоту, это время года очень холодное, именно поэтому многие хотят отправиться в теплые страны, и зачастую в Европу.

Отметим, что отличным выбором для путешествий холодной зимой станут европейские страны, среди которых Албания, Италия, Греция и другие. Подборку лучших направлений создало издание Euro News Travel (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Албания

Столица этой страны славится красочной архитектурой и невероятным вертикальным лесом от архитектора Стефано Боери. Зимой средний показатель градусника – 15-17 градусов тепла.

Видео дня

Стоит отметить, что в Албании действует комендантский час с 23:00 до 6:00. Также от иностранных граждан требуется отрицательный результат ПЦР и подтверждение вакцинации менее чем за 72 часа до прибытия

Италия

Одно из самых популярных направлений при выборе путешествий – поездка в Рим (Италия). Многие любят эту страну и города, за красивые и теплые местные пляжи, на которых вода достигает 21 градуса даже в декабре.

Все регионы страны находятся в белой зоне с наименьшим риском, что означает, что обеды на открытом воздухе разрешены, а также, что отели открыты. Однако на большинство закрытых площадках требуется "зеленый пропуск".

Греция

Также популярным направлением в Европу считается поездка в Афины (Греция). Там кроме высокой температуры воды, которая достигает 20 градусов Цельсия, есть множество исторических достопримечательностей.

Добавим, что в Греции лишь на некоторых островах действует комендантский час. Практически каждому прибывшему требуется тест ПЦР, цифровой сертификат ЕС или подтверждение вакцинации.

Португалия

Круглый год туристы греются в столице Португалии Лиссабоне. Туда приезжают за южноевропейским солнцем, отличной едой, богатой культурой и нетронутыми пляжами. Зимой там также температура воздуха достигает 17 градусов, а воды – 19-20.

В эту страну необходим сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на COVID. Также нужно носить маски в общественных местах.

Мальта

Путешественникам, у которых в приоритете солнце, идеально подойдет столица Мальты Валлетта. Ее пляжи и морская вода, подарит каждому огромное наслаждение, ведь когда в Украине зима и очень холодно, то температура воздуха и воды в Мальте кардинально иная – в среднем 20 градусов.

В страну требуется документ о вакцинации, или по прибытию тестирование и карантин. Лишь полностью вакцинированные люди, имеющие COVID-сертификат, освобождаются от карантина.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Австрия изменила правила въезда для украинцев. Туристам попасть в страну можно только по уважительной причине и при наличии зеленого сертификата вакцинации.

Также OBOZREVATEL писал о том, что Испания с 22 ноября 2021 года перестала принимать туристов из Украины без вакцинации против коронавируса.