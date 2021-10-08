Великобритания признала украинские COVID-сертификаты: детали

Великобритания признала украинские COVID-сертификаты. С 11 октября при наличии сертификата вакцинации, туристы освобождаются от самоизоляции.

Однако в течение 48 часов после прилета, пассажиры обязаны сдать ПЦР-тест. "Украина будет добавлена в этот перечень стран и территорий с утвержденным подтверждением вакцинации в 4 утра понедельника, 11 октября", – говорится на сайте правительства Великобритании.

Туристы, которые прибыли в страну до 11 октября, должны соблюдать карантинные правила для невакцинированных. Тем, кто приедут после указанной даты, освободятся от самоизоляции.

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"В условиях COVID-19 до прибытия в Великобританию необходимо заполнить электронную Passenger Locator Form и предъявить ее на пограничном контроле в аэропорту прибытия. Пассажиры, выезжающие из Великобритании, должны заполнить специальную декларацию, в которой они подтверждают наличие уважительной причины для выезда из страны", – говорится в дополнительных требованиях к въезду.

К слову, такое послабление касается тех, кто прошли полный курс прививок AstraZeneca, Pfizer, Moderna или Janssen.

Напомним:

Мальта также признала украинские цифровые COVID-сертификаты. При въезде туристам необходимо заполнить декларацию и указать данные о своем перемещении в течение 30 дней.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что владельцы Android получили возможность сгенерировать через приложение Дія "желтый" сертификат о вакцинации, свидетельствующий о наличии первой прививки.