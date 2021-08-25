Мальта признала украинские COVID-сертификаты

Мальта признала украинские цифровые COVID-сертификаты. Документ можно получить в приложении Дія после полного курса вакцинации, выздоровления от коронавируса или негативного ПЦР-теста.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Таким образом страна согласилась с соответствующими рекомендациями Еврокомиссии.

"Работаем над увеличением свободы и безопасности путешествий граждан Украины, даже в сложных условиях пандемии", – подчеркнул глава МИД.

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Отметим, что при въезде в Мальту туристы должны заполнить декларацию и указать данные о своем перемещении в течение 30 дней.

Также всех проверяют на наличие повышенной температуры.

Ранее украинский COVID-сертификат протестировали во Франции. Видео о том, как это происходило, смотрите здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 августа стало известно, что Еврокомиссия признала украинские документы о вакцинации. Они соответствуют европейским требованиям.

Однако решение носит рекомендационный характер, поэтому каждая страна Евросоюза самостоятельно определяется с тем, признавать сертификаты или нет.