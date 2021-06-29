Целый день я провёл, изучая кучу документов и сайтов, чтобы выпустить этот материал. Сегодня я расскажу как легально попасть в Европу и какие страны уже открыли свои границы для вакцинированных туристов. Так как стран очень много, я выбрал лишь несколько, о которых вы спрашивали чаще всего.

Греция. Первая страна в шенгене, которая открылась для Украины. Для посещения Греции даже не нужна вакцинация. Достаточно обычного ПЦР теста перед вылетом и онлайн регистрации на спец сайте. Проведя в Греции 14 дней, вы можете легально влететь во Францию. Но по факту никто не проверяет этого срока.

Мадейра (Португалия). Принимает туристов лишь с ПЦР тестом без каких либо ограничений. Но в отличии от Греции, здесь власти не обмануть. Чтобы туристы не могли через Мадейру проникнуть на метерик, здесь действует паспортный контроль для всех.

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Испания. Главная радость и самое долгожданное открытие. Уже сейчас туда можно полететь вакцинированным туристам из Украины. Необходимо иметь сертификат на английском о получении двух доз любой, одобренной ВОЗ вакциной. Лететь можно начиная с 15 дня после получения второй дозы.

Латвия. Действуют точно такие же требования как и в Испании. Отличие лишь одно- лететь можно лишь на 16 день после получения второй дозы вакцины.

Исландия. Всех вакцинированных туристов из Украины здесь рады видеть уже с 1 июля. И также принимают все вакцины одобренные ВОЗ!

А вот на этом месте я остановлюсь чтобы сделать важное уточнение. Если Греция, Испания, Латвия и Исландия признают все вакцины одобренные ВОЗ, то с другими странами все не так радужно. В Украине на данный момент массово делают вакцину Коронавак производства Sinovac. Эта вакцина была включена в список одобренных ВОЗ 01.06.2021, но до сих пор не включена во внутренние списки ЕС.

Это значит, что в страны, которые признают вакцины исключительно из европейского списка, въезд с вакциной от Sinovac пока запрещён. Особенно болезненно это касается двух стран:

Германия и Франция. Сюда пока пускают лишь туристов, полностью вакцинированных вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Janssen.

Если вам удалось получить одну из этих вакцин, то лететь можно хоть завтра. Но власти обещают пересмотреть список уже в июле. Это даёт надежду всем обладателям уколов Coronavac тоже попасть в эти страны вскоре.

Подводя итог и говоря открытым текстом, Европа уже открыта для Украины. Ведь попав в любую из вышеперечисленных стран, для вас не будет никакой сложности прилететь или приехать в другую. Как уже было проверено мной ещё в апреле, в самый разгар локдаунов, особого контроля между странами ЕС как не было, так и нет!

Путешествуйте! Ведь нет ничего прекрасней! Лично я уже купил билеты в Испанию на август!

*Информация актуальна на 28.06.2021

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