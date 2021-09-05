В Украину или за границу: куда лучше поехать на море осенью, цены на жилье и дорогу

Опытные путешественники знают, что в бархатный сезон отдыхать намного приятнее и дешевле. Море еще теплое, солнце уже не настолько активное и пляжи намного свободнее.

Многие уверены, что съездить на недельку в Турцию дешевле, чем поехать отдохнуть на украинских морских курортах. Так ли это, и какие главные различия отдыха на море осенью в Украине и за границей – читайте в материале OBOZREVATEL.

До большинства курортных поселков Украины нет прямых поездов, а потому во многих случаях придется еще добираться, например, из Одессы или Херсона. А это дополнительные расходы, время и далеко не всегда качественные дороги.

Видео дня

До Затоки, Кирилловки и Бердянска можно доехать на поезде – цены на плацкартные билеты стартуют от 250 грн, на купейные – от 700. Билет на автобус можно найти за 350 грн. Дорога займет 13-16 часов, в зависимости от расстояния.

В то же время средние цены на авиабилеты на популярные курорты Турции, Греции, Грузии и Черногории стартуют от 2000-3500 тыс. грн в одну сторону без багажа. Зато полет займет всего несколько часов, в отличие от дороги к отечественным курортам.

Стоимость полного турпакета с включенным авиаперелетом помогут сэкономить и с комфортом добраться прямо до выбранного отеля.

В Затоке цены почти не ниже одесских. Можно найти жилье и за 300 грн/сутки, но условия будут довольно спартанские. Номера в хороших отелях можно снять от одной тысячи и до 7 тысяч грн за ночь на двоих человек.

Поэтому если отдыхать в Украине, выгоднее все-таки выбрать для отпуска менее популярные украинские курорты Азова. В Кирилловке жилье немного дешевле. Хороший отель на берегу можно найти за 1-2 тыс. грн в сутки для двоих, а отдельный коттедж можно арендовать за 5 тысяч грн в сутки.

Бердянск сам по себе большой город, поэтому там больше вариантов жилья, чем в Кирилловке и Затоке. Цены также зависят от вкуса и кошелька.

Для сравнения, на турецком курорте Бодрум цены на одноместные номера стартуют от 600 грн, а стоимость одной ночи в отеле 4-5 звезд будет от 1,5 тыс. грн.

На Кипре на известном курорте Ларнака в сентября можно снять жилье от тысячи гривен за ночь. Номер в вилле недалеко от моря будет стоить от 1,5 тысяч гривен.

В Черногории и Грузии можно отдохнуть по цене Кирилловки – там можно найти жилье недалеко от моря в пределах 400 грн за сутки.

Цены на жилье на греческих островах, куда летают лоукостеры из Киева, на середину сентября стартуют от 600-900 грн за ночь в зависимости от популярности курорта.

Но там можно сэкономить на питании, заказывая обеды или ужины в местных тавернах.

В основном, на заграничных курортах можно питаться не дороже, чем в Украине. Нужно искать еду на рынках и не в туристических магазинах и ресторанах.

Например, цены именно на еду в Греции – одни из самых низких в Европе. Завтрак в ресторане обойдется в 5 евро, обед – до 14, а ужин – в пределах 25€.

А в Черногории можно питаться как фастфудом, так и комплексными обедами за 5 евро с человека. Можно покупать еду в супермаркетах IDEA и Voli и готовить самим. Обеды и ужины в ресторанах будут стоить уже 30 евро.

В Турции недешевые рестораны. Обед на двоих будет стоить около 60$ и выше. При этом экономные туристы могут подыскать: местные общепиты с комплексными обедами до 11$, фастфуды – до 19$, недорогие кафе, где омлет с начинкой, свежим салатом и двумя чашками чая/кофе обойдется до 40$.

Для сравнения, в Затоке обед в ресторане средней ценовой категории обойдется в сумму от 200 грн с человека, если заказывать только первое и компот. Питание в Кирилловке и Бердянске в осенний период обойдется дешевле.

В итоге, если у вас ограниченный бюджет, то лучше всего отдыхать в Украине. За границей могут появиться непредвиденные траты: страховка, трансфер, сувениры, экскурсии и другие удовольствия, на которые захочется потратиться.

Кроме того, на украинских курортах легче сэкономить: на рынке можно поторговаться и купить овощи и фрукты с существенной скидкой, закрыть глаза на условия жилья или вовсе поехать к морю с палатками.

Однако если сравнивать примерно одинаковый по качеству отдых в плане жилья и питания, то порой цены за границей будут даже дешевле.

OBOZREVATEL ранее публиковал: