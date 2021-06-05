В Украине увеличился поток туристов: Комаров раскрыл эффект от своего нового шоу

Результатом выпусков передачи "Путешествуй Украиной с Дмитрием Комаровым" стало существенное увеличение потока туристов. В частности, в Вилково на Одесчине туристы по следам сьемочной группы отправились уже через несколько дней.

Об этом в своем Facebook сообщил известный украинский путешественник, телеведущий Дмитрий Комаров. Он поблагодарил украинцев, за то, что они посещают показанные в тревел-шоу места, развивая таким образом отрасль туризма в родной стране.

"Моя главная цель – показать вам места, куда можно отправиться "уже завтра". Даже однодневная поездка – это огромный вклад в развитие туризма. Если мы будем больше путешествовать по родной стране – локации, которые мы выбираем, будут вынуждены развиваться", – написал Комаров.

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Он подчеркнул, что инфраструктура, в первую очередь дороги, не везде в Украине совершенны, но отправляться в путешествие нужно уже сейчас. Телеведущий уверен, что "это поможет обратить внимание бизнеса и государства на места, в которые мы ездим".

"Наши с вами визиты в малораскрученные локации – лучший толчок для развития туризма", – подчеркнул путешественник.

Также он анонсировал новый выпуск шоу, в котором будут раскрыты новые уникальные места в Украине.

"Мы спустимся на дно древнего океана Тетис на глубину 300 метров в Донецкой области, где в соляных лабиринтах есть музеи, отели, концертные залы и санатории. Это "вау". Я в восторге! Рекомендовано это место не каким-то там сайтом, а самим Менделеевым, который там бывал и предсказывал, что туризму в этих шахтах быть, а многие люди поправят здоровье во время экзотического отдыха. Под землей даже есть настоящий храм, где происходят реальные чудеса", – описал Комаров.

После этого в тревел-шоу раскроют уникальные места Херсонской области, где можно добыть розовую соль, похожую на легендарную гималайскую, а также искупаться в чудодейственной воде, которая по свойствам ничем не уступает Мертвому морю в Израиле.

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