В китайском McDonald's вместо стульев поставили велотренажеры: в чем задумка

В сети набирает популярность вирусное видео, на котором посетительница ресторанов быстрого питания McDonald's крутит педали на велотренажёре во время трапезы. Создатели идеи объяснили, что спортивный инвентарь вместо стульев установили для экологической цели.

Благодаря несложным физическим упражнениям можно подзарядить телефон и избавиться от лишних калорий. Согласно официальному сообщению на сайте McDonald's China, заведений с подобной инновацией в стране есть всего 2 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Известно, что заведение на видео открыли еще в сентябре в южной провинции Гуандун, правительство которой особенно переживает из-за проблем экологии. Однако несколько месяцев идея с велотренажерами вместо стульев оставалась незамеченной.

Видео дня

Ситуация изменилась в декабре 2021 года, когда в социальной сети TikTok опубликовали видео с гостьей McDonald's, активно крутящей педали.

Создатели этой идеи объяснили, что таким образом хотели дать посетителям возможность перерабатывать механическую энергию в электрическую, чтобы подзарядить мобильные устройства. Велотренажеры изготовлены из переработанного пластика и имеют встроеный небольшой аккамулятор.

Кроме спортивных принадлежностей в заведении есть доски для постеров из переработанных пластиковых бутылок и детская зона с играми, которые учат малышей охранять и беречь окружающую среду.

Представители McDonald's заявили, что таких стульев-велосипедов в Китае всего 10. Они установлены в 2 заведениях – в Шанхае и Гуандуне.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудничая с украинскими производителями, McDonald's стимулирует спрос на рынке вторсырья. О том, как компания заботится ноб окружающей среде, можно прочитать в материале.