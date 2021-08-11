Планета в восторге от тебя: как McDonald's дает отходам вторую жизнь и заботится об экологии Украины и мира

Татьяна Турликьян
Татьяна Турликьян
Рынки и компании
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Планета в восторге от тебя: как McDonald's дает отходам вторую жизнь и заботится об экологии Украины и мира

Из бумаги и картона – подставки для напитков, а из пищевых отходов – удобрения для земли. Из бумажных стаканчиков – пакеты для заказов, а из масла – биотопливо и смазочные материалы для строительства. Все эко-инициативы McDonald's нацелены на позитивное влияние на окружающую среду и бережное использование природных ресурсов. А сотрудничая с украинскими производителями, компания еще и стимулирует спрос на рынке вторсырья.

В рамках специального проекта от OBOZREVATEL и McDonald's мы узнали, как в ресторанах сортируют отходы, что с ними делают дальше и на что компания уже потратила 10 миллионов гривен.

Мы задали экспертам McDonald's актуальные вопросы, чтобы вы узнали больше,рассказываем и показываем ответы.

Сейчас McDonald's минимизирует использование пластика в упаковке, в частности, отказывается от пластиковых соломинок
1. Когда McDonald's начал сортировать? Какие отходы и каким образом собирают, как отправляют на переработку?

С сентября 2020 года сразу 16 ресторанов McDonald's в Киеве и Львове присоединились к тестовой программе по сортировке отходов. А уже с июля 2021 года компания начала сортировать по всей Украине.

Во всех ресторанах McDonald's (кроме фудкортов, расположенных в торгово-развлекательных центрах) установлены сортировочные станции.

Сначала отходы в McDonald's разделяют на бумагу, пластик, бумажные стаканы, жидкость и другое. Затем, отсортированные по фракциям, отходы передают партнерам, которые их досортировывают и направляют на вторичную переработку.

Кстати, с 2019 года сотрудники компании на кухнях сортируют упаковки, которые также перерабатываются. Ежемесячно из ресторанов сети партнеры McDonald's вывозят более 120 тонн бумаги, 10 тонн пластика и почти тонну упаковок Tetra Pak.

Сортировочная станция для разделения отходов в McDonald's
Как McDonald's дает отходам вторую жизнь и заботится об экологии Украины и мира
2. Какова дальнейшая судьба отходов с сортировочных станций McDonald's?

Отсортированные отходы и упаковку партнеры McDonald's вывозят и досортировывают на специальных станциях. После досортировки по фракциям отходы передают заводам по переработке, которые дают им "новую жизнь".

McDonald's работает над созданием настоящей круговой работы с отходами, используя вторсырье для производства товаров и использования их в своей сети. Поэтому будьте уверены – "единого мешочка" для всех отходов не существует.

Сортировочная станция для разделения отходов в McDonald's
3. Сортировка отходов в McDonald's – действительно отличная практика! А что же делают с отходами, которые забирают из ресторанов?

Из макулатуры делают подставки для стаканов и картонные коробки, а из переработанного полиэтилена – пакеты для мусора. Использованное масло идет на изготовление биотоплива и смазочных материалов. Из бумажных стаканов производят пакеты для заказов "на вынос" и доставки.

Из пластиковых трубочек, крышечек и стаканчиков на перерабатывающих предприятиях изготавливают разнообразные пластиковые изделия.

Водой из кондиционеров поливают цветы и газоны на территории заведений. Остатки органических отходов идут на удобрения.

Особое внимание уделяется утилизации кофейного жмыха. Его добавляют в брикеты, которые используют для отопления домов.

Сейчас отходы передают таким компаниям:

  • "Эковей", Львов

  • "Обуховгорвторресурсы", Киевская область

  • "Блю Оушен Солюшнз", Киев

  • "СемЕкоПак"

А они, со своей стороны:

  • Одноразовые стаканчики отправляют на переработку на Змиевскую бумажную фабрику, бумагу и картон – на Житомирский картонный комбинат и Киевский картонно-бумажный комбинат.

  • Рециклинговый завод Polygreen корпорации "Биосфера" перерабатывает полиэтилен и делает пакеты для мусора.

Всего у McDonald's более 30 компаний-единомышленников, которых волнует экологическая безопасность не только Украины, но и всей планеты.

Кстати, McDonald's активно популяризирует эко-культуру в регионах, ведь, открывая новый ресторан, компания не только инвестирует в развитие местной общины, но и подает хороший пример переработки отходов местному бизнесу.

Ресторан McDonald’s.
5. Все ли упаковочные материалы McDonald's подлежат переработке? Как насчет стаканчиков, покрытых внутри пленкой из полиэтилена, или отходов, загрязненных едой?

Действительно, существует определенное вторсырье, которое сложно переработать – например, стаканчики с ПЭ-пленкой. Однако есть и хорошие новости. McDonald's удалось найти партнера, имеющего уникальную технологию, которая позволяет разделять стаканчики на два слоя – ПЭ-пленку и бумагу. Кстати, из последней затем изготавливают пакеты для доставки и заказов "на вынос".

Очень грязная упаковка отсортировывается, а умеренно загрязненная допускается к переработке. Собственно, поэтому компания и сотрудничает с партнерами, которые занимаются досортировкой.

К 2025 году мы планируем полностью перейти на использование упаковочных материалов из возобновляемого сертифицированного сырья, а также сырья, которое можно использовать повторно.

От чего в McDonald's уже отказались?

На своем эко-пути сеть уже сделала немало важных шагов.

Так, McDonald's заменил пластиковые контейнеры для салатов на бумажные упаковки, а пластиковые стаканчики для холодных напитков – на аналоги из 100%-ой целлюлозы, произведенные исключительно из сертифицированного сырья.

Пластиковых крышечек для МакФлури также больше не существует – теперь упаковка полностью бумажная. Кстати, этот шаг позволил уменьшить использование пластика на 27,5 тонн в год.

Упаковку для бургеров из вторсырья с восковым покрытием заменили на аналог, который можно перерабатывать.

6. Какими результатами проекта уже можно поделиться?

За время действия программы в ресторанах McDonald's отсортировали и отправили на переработку тонны упаковки, в том числе:

  • Бумаги различных видов1365 тонн

  • Пластика102 тонны

  • Упаковок Tetra Pak13 тонн

К программе уже присоединились более 9 млн украинцев

7. С какими трудностями столкнулись в McDonald's при осуществлении эко-проекта?

Во-первых, много времени ушло на поиск самой удобной конфигурации сортировочных станций. Протестировали более 20 прототипов, чтобы выбрать лучшую для посетителей.

Во-вторых, сотрудников обучали правильной сортировке отходов. Почти 10 тысяч работников McDonald's по всей стране прошли специальное обучение на кухнях и в главном офисе компании.

Не стоит забывать, что McDonald's посещают миллионы украинцев. Многие из них впервые в жизни сталкиваются с необходимостью сортировать отходы. Сотрудники ресторанов помогают посетителям и делятся своими знаниями, поэтому McDonald's гордится своим вкладом в культуру сортировки в Украине.

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