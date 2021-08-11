Планета в восторге от тебя: как McDonald's дает отходам вторую жизнь и заботится об экологии Украины и мира

Из бумаги и картона – подставки для напитков, а из пищевых отходов – удобрения для земли. Из бумажных стаканчиков – пакеты для заказов, а из масла – биотопливо и смазочные материалы для строительства. Все эко-инициативы McDonald's нацелены на позитивное влияние на окружающую среду и бережное использование природных ресурсов. А сотрудничая с украинскими производителями, компания еще и стимулирует спрос на рынке вторсырья.

В рамках специального проекта от OBOZREVATEL и McDonald's мы узнали, как в ресторанах сортируют отходы, что с ними делают дальше и на что компания уже потратила 10 миллионов гривен.

Мы задали экспертам McDonald's актуальные вопросы, чтобы вы узнали больше, – рассказываем и показываем ответы.

С сентября 2020 года сразу 16 ресторанов McDonald's в Киеве и Львове присоединились к тестовой программе по сортировке отходов. А уже с июля 2021 года компания начала сортировать по всей Украине.

Во всех ресторанах McDonald's (кроме фудкортов, расположенных в торгово-развлекательных центрах) установлены сортировочные станции.

Сначала отходы в McDonald's разделяют на бумагу, пластик, бумажные стаканы, жидкость и другое. Затем, отсортированные по фракциям, отходы передают партнерам, которые их досортировывают и направляют на вторичную переработку.

Кстати, с 2019 года сотрудники компании на кухнях сортируют упаковки, которые также перерабатываются. Ежемесячно из ресторанов сети партнеры McDonald's вывозят более 120 тонн бумаги, 10 тонн пластика и почти тонну упаковок Tetra Pak.

Отсортированные отходы и упаковку партнеры McDonald's вывозят и досортировывают на специальных станциях. После досортировки по фракциям отходы передают заводам по переработке, которые дают им "новую жизнь".

McDonald's работает над созданием настоящей круговой работы с отходами, используя вторсырье для производства товаров и использования их в своей сети. Поэтому будьте уверены – "единого мешочка" для всех отходов не существует.

Из макулатуры делают подставки для стаканов и картонные коробки, а из переработанного полиэтилена – пакеты для мусора. Использованное масло идет на изготовление биотоплива и смазочных материалов. Из бумажных стаканов производят пакеты для заказов "на вынос" и доставки.

Из пластиковых трубочек, крышечек и стаканчиков на перерабатывающих предприятиях изготавливают разнообразные пластиковые изделия.

Водой из кондиционеров поливают цветы и газоны на территории заведений. Остатки органических отходов идут на удобрения.

Особое внимание уделяется утилизации кофейного жмыха. Его добавляют в брикеты, которые используют для отопления домов.

Сейчас отходы передают таким компаниям:

"Эковей", Львов

"Обуховгорвторресурсы", Киевская область

"Блю Оушен Солюшнз", Киев

"СемЕкоПак"

А они, со своей стороны:

Одноразовые стаканчики отправляют на переработку на Змиевскую бумажную фабрику, бумагу и картон – на Житомирский картонный комбинат и Киевский картонно-бумажный комбинат.

Рециклинговый завод Polygreen корпорации "Биосфера" перерабатывает полиэтилен и делает пакеты для мусора.

Всего у McDonald's более 30 компаний-единомышленников, которых волнует экологическая безопасность не только Украины, но и всей планеты.

Кстати, McDonald's активно популяризирует эко-культуру в регионах, ведь, открывая новый ресторан, компания не только инвестирует в развитие местной общины, но и подает хороший пример переработки отходов местному бизнесу.

Действительно, существует определенное вторсырье, которое сложно переработать – например, стаканчики с ПЭ-пленкой. Однако есть и хорошие новости. McDonald's удалось найти партнера, имеющего уникальную технологию, которая позволяет разделять стаканчики на два слоя – ПЭ-пленку и бумагу. Кстати, из последней затем изготавливают пакеты для доставки и заказов "на вынос".

Очень грязная упаковка отсортировывается, а умеренно загрязненная допускается к переработке. Собственно, поэтому компания и сотрудничает с партнерами, которые занимаются досортировкой.

К 2025 году мы планируем полностью перейти на использование упаковочных материалов из возобновляемого сертифицированного сырья, а также сырья, которое можно использовать повторно.

На своем эко-пути сеть уже сделала немало важных шагов.

Так, McDonald's заменил пластиковые контейнеры для салатов на бумажные упаковки, а пластиковые стаканчики для холодных напитков – на аналоги из 100%-ой целлюлозы, произведенные исключительно из сертифицированного сырья.

Пластиковых крышечек для МакФлури также больше не существует – теперь упаковка полностью бумажная. Кстати, этот шаг позволил уменьшить использование пластика на 27,5 тонн в год.

Упаковку для бургеров из вторсырья с восковым покрытием заменили на аналог, который можно перерабатывать.

За время действия программы в ресторанах McDonald's отсортировали и отправили на переработку тонны упаковки, в том числе:

Бумаги различных видов – 1365 тонн

Пластика – 102 тонны

Упаковок Tetra Pak – 13 тонн

К программе уже присоединились более 9 млн украинцев

Во-первых, много времени ушло на поиск самой удобной конфигурации сортировочных станций. Протестировали более 20 прототипов, чтобы выбрать лучшую для посетителей.

Во-вторых, сотрудников обучали правильной сортировке отходов. Почти 10 тысяч работников McDonald's по всей стране прошли специальное обучение на кухнях и в главном офисе компании.

Не стоит забывать, что McDonald's посещают миллионы украинцев. Многие из них впервые в жизни сталкиваются с необходимостью сортировать отходы. Сотрудники ресторанов помогают посетителям и делятся своими знаниями, поэтому McDonald's гордится своим вкладом в культуру сортировки в Украине.