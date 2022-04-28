В Германии появился баннер с Путиным в тюремной робе с надписью 'Посадите в тюрьму'. Фото

В западной части Германии в городе Кельн появился красочный баннер с изображением президента России Владимира Путина. На нем лидер страны-агрессора изображен в рубашке заключенного и с банановой кожурой на голове.

Соответствующий снимок опубликовали издание EPA в Twitter. Также его опубликовал в своем Telegram-канале российский художник, прославившийся в сети карикатурами на Владимира Путина, Семен Скрепецкий (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"На стене дома в Кельне появился огромный мурал путина в тюремной робе", – написал Скрепецкий.

Издание EPA отмечают, что баннер размером десять на шесть метров висит на фасаде высотного здания. Публикацию сопроводили хештегами #Украина, #Война и #Путин.

Видео дня

На опубликованном кадре показано, как Путин со злым выражением лица позирует в рубашке тюремного заключенного, на которой, к слову, присутствует надпись: "Посадите в тюрьму".

Отметим, что это не впервые, когда лицо президента РФ Владимира Путина появляется на домах в европейских городах. После вторжения российских войск на территорию Украины в разных странах мира стали появляться муралы с изображением диктатора-Путина.

Например, в калифорнийском городе Лос-Анджелес появился красочный мурал со скандальной пощечиной актера Уилла Смита, однако, она "досталась" не комику Крису Року, а президенту РФ Владимиру Путину.

А в польском городе Гданьск появился мурал, на котором изображены глава Кремля Владимир Путин, а также другие известные диктаторы – Адольф Гитлер и Иосиф Сталин.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Праге появился мурал в поддержку Украины в ее борьбе против России. На нем изображена маленькая украинская девочка.