'Тебе запрещено произносить слово 'Украина': в Лос-Анджелесе появился мурал с Путиным и Смитом. Фото

В калифорнийском городе Лос-Анджелес появился красочный мурал со скандальной пощечиной актера Уилла Смита, однако, она "досталась" не комику Крису Року, а президенту РФ Владимиру Путину. На рисунке написали, что лидеру страны-агрессора запрещено произносить слово "Украина".

Соответствующие фото появились в Twitter "Stand with Ukraine LA (Los Angeles, CA)". Мурал нарисовали в самом центре Лос-Анджелеса на длинной и популярной улице Мелроуз Авеню (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Рисунок с Уиллом Смитом и Владимиром Путиным выполнен в сине-желтых цветах. Отметим, что мурал, это отсылка к популярному в сети видео, где объединили выступление президента-диктатора в "Лужниках" и драку на "Оскаре-2022".

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Автор ролика "заставил" актера дать пощечину пропагандисту за абсурдные слова об "общей судьбе" Украины и России.

Пост сопроводили популярными в сети хештегами #StandWithUkraine и #StopWarInUkraine (#Поддержите Украину и #Остановите войну в Украине).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что видео, как Уилл Смит "бьет" завравшегося Путина на сцене "Оскара", разрывает сеть. По сюжету ролика, диктатор выступал перед гостями на сцене "Оскара" с речью о том, что "Украина хотела жить общей судьбой со своей исторической Родиной – Россией", но на полуслове его прервал вышедший на сцену Уилл Смит.